Milanović izdvojio jedan hrvatski grad: 'On nosi poseban biljeg, a od njega imam ogromna očekivanja'

„Rijeka je grad koji je narastao na novcu i razmjeni, ne na velikim umjetničkim kontribucijama i ne na velikim plemićkim obiteljima, nego na nečemu što je praktično. Po prirodi stvari bi trebao imati vrhunsku ekonomsku školu, fakultet. I zato su moja očekivanja od Rijeke velika i zato očekujem da ovo bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti. Očekujem da se ovdje dolazi na školovanje jer su potencijal, znanje i iskustvo veliki“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović u Rijeci u obraćanju na svečanoj sjednici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci povodom obilježavanja 65. obljetnice Fakulteta.

Govoreći, nadalje, o Rijeci istaknuo je da je to „grad od kojeg imam ogromna očekivanja i dalje“. „Ovo je grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova, novčarstva, osiguranja i svega onoga što uz to ide. Rijeka je uvijek bila ne veliki, ali europski grad - otvoren, multinacionalan, višenacionalan kroz veći dio svoje povijesti, danas hrvatski. Ta povijest se iz gradova ne može i ne treba ni po koju cijenu brisati. Sve ono što povijest nosi i Zadru i Splitu i Dubrovniku, koliko god se stanovništvo mijenjalo idućih sto godina, ostat će biljeg grada. Taj biljeg koji Rijeka nosi je biljeg izvrsnosti i klase“, istaknuo je predsjednik.

U obraćanju se osvrnuo i na Bolonjski proces kazavši kako je to reforma koja je, po njegovu mišljenju, donijela puno više loših stvari nego dobrih, no „donijela je i neke dobre stvari, došlo je do određene vrste pročišćavanja“. „Pročišćavanjem je fakultet ostao bez značajnog broja studenata. Studij nije za svakoga i ne mora biti za svakoga, nije sramota ne završiti studij i ne studirati. Studij mora biti izvrstan, ovo mora biti klasa“, smatra predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Saše Drezgića, rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Goran Hauser, gradonačelnica Grada Rijeke prof. dr. sc. Iva Rinčić, župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović, potpredsjednik Vlade i ministar financija i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Tomislav Ćorić i zastupnik u Hrvatskom saboru i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Josip Ostrogović te su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima Fakulteta. Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković i posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.