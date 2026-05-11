Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HVALOSPJEVI PREDSJEDNIKA

Milanović izdvojio jedan hrvatski grad: 'On nosi poseban biljeg, a od njega imam ogromna očekivanja'

Zoran Milanović u Rijeci
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske
1/3
VL
Autor
Večernji list
11.05.2026.
u 14:59

"Očekujem da se ovdje dolazi na školovanje jer su potencijal, znanje i iskustvo veliki“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović u Rijeci u obraćanju na svečanoj sjednici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci povodom obilježavanja 65. obljetnice Fakulteta.

„Rijeka je grad koji je narastao na novcu i razmjeni, ne na velikim umjetničkim kontribucijama i ne na velikim plemićkim obiteljima, nego na nečemu što je praktično. Po prirodi stvari bi trebao imati vrhunsku ekonomsku školu, fakultet. I zato su moja očekivanja od Rijeke velika i zato očekujem da ovo bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti. Očekujem da se ovdje dolazi na školovanje jer su potencijal, znanje i iskustvo veliki“, poručio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović u Rijeci u obraćanju na svečanoj sjednici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci povodom obilježavanja 65. obljetnice Fakulteta.

Govoreći, nadalje, o Rijeci istaknuo je da je to „grad od kojeg imam ogromna očekivanja i dalje“. „Ovo je grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova, novčarstva, osiguranja i svega onoga što uz to ide. Rijeka je uvijek bila ne veliki, ali europski grad - otvoren, multinacionalan, višenacionalan kroz veći dio svoje povijesti, danas hrvatski. Ta povijest se iz gradova ne može i ne treba ni po koju cijenu brisati. Sve ono što povijest nosi i Zadru i Splitu i Dubrovniku, koliko god se stanovništvo mijenjalo idućih sto godina, ostat će biljeg grada. Taj biljeg koji Rijeka nosi je biljeg izvrsnosti i klase“, istaknuo je predsjednik.

U obraćanju se osvrnuo i na Bolonjski proces kazavši kako je to reforma koja je, po njegovu mišljenju, donijela puno više loših stvari nego dobrih, no „donijela je i neke dobre stvari, došlo je do određene vrste pročišćavanja“. „Pročišćavanjem je fakultet ostao bez značajnog broja studenata. Studij nije za svakoga i ne mora biti za svakoga, nije sramota ne završiti studij i ne studirati. Studij mora biti izvrstan, ovo mora biti klasa“, smatra predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Saše Drezgića, rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Goran Hauser, gradonačelnica Grada Rijeke prof. dr. sc. Iva Rinčić, župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović, potpredsjednik Vlade i ministar financija i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Tomislav Ćorić i zastupnik u Hrvatskom saboru i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Josip Ostrogović te su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima Fakulteta. Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković i posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.

Milanović izdvojio jedan hrvatski grad: 'On nosi poseban biljeg, a od njega imam ogromna očekivanja'
Zoran Milanović u Rijeci
1/3
Ključne riječi
Rijeka Zoran Milanović

Komentara 8

Pogledaj Sve
KL
Klarahrv
15:14 11.05.2026.

Naravno Rijeka nosi poseban biljeg za tebe ipak ulažu milijune u brod koji je trebalo poslati u rezalište.

NI
nikola612
15:46 11.05.2026.

Rijeka je nažalost u rukama levih, brojnih doseljenika, njihove djece i unuka još od vremena kada je bravar dao dovoziti srbe u stočnim vagonima u rijeku i druge krajeve da se posrbe. Tako si je bravar maltretiranjem Hrvata kupovao poziciju, mir i autoritet među Srbima. U takvim sredinama slučajni se osjeća doma.

ZA
Zagi3891
15:40 11.05.2026.

SDP vladao desetljećima,grad sa najvećim gubitkom stanovništa u HR

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!