Mogao bi napadati i preko metra! Ova karta pokazuje gdje će sve biti snijega

Još će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Sredinom dana zapuhat će umjeren, na udare ponegdje i jak jugozapadni vjetar, a na istoku južni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na jugo, najprije na sjevernom dijelu, potom i u jačanju. Potom navečer sa sjeverozapada stiže jače naoblačenje, zatim i kiša. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 15 do 20 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Sutra, u četvrtak, bit će pretežno oblačno, nestabilno i osjetno hladnije. Povremeno se očekuju kiša i pljuskovi, na Jadranu ponegdje praćeni grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, u gorju i snijeg, u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku jugoistočni i istočni. Na Jadranu umjereno i jako, ponegdje olujno jugo i južni vjetar, okretat će na jugozapadni, zatim na buru i sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9 °C, u gorju malo niža, najviša dnevna od 3 do 8 °C, na Jadranu te na istoku od 9 do 14 °C.

Za četvrtak je izdan i niz upozorenja. Za gotovo cijelu zemlju, točnije sve osim osječke regije, upaljen je alarm zbog vjetra. Uz to, zbog kiše su narančasta upozorenja izdana za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Za riječku je izdano i upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, kao i za kninsku, splitsku i dubrovačku. Također, za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju na snazi je alarm zbog snijega i poledice.

DHMZ je jučer, podsjetimo, u posebnoj obavijesti upozorio kako se zima vraća. "U srijedu, 25. ožujka, s jugozapada će prolazno ojačati greben s kojim će nakratko pritjecati topliji zrak. Istodobno će se tijekom dana sa sjevera Europe produbiti termobarička dolina s hladnim zrakom i spustiti prema sjeveru Italije. U višim će se slojevima atmosfere zatvoriti i visinska ciklona u kojoj će se zadržavati hladan i nestabilan zrak. Prizemno će hladna fronta, koja je dio duboke ciklone nad Skandinavijom, tijekom srijede, 25. ožujka, stići do Alpa. Na sjeveru Italije stvorit će se ciklona koja će se u četvrtak, 26. ožujka, premještati preko Jadrana. U petak, 27. ožujka, ciklona će se premjestiti nad jugoistočnu Europu", pojasnio je DHMZ te napomenuo kako će iznad Hrvatske biti prisutna izražena razlika u tlaku zraka, što će podržavati vjetrovito vrijeme.

Najviše oborine, navodi DHMZ, očekuje se u zapadnim krajevima Hrvatske, osobito u četvrtak kad ponegdje može pasti više od 60 mm, a u Gorskoj Hrvatskoj i 90 mm. Također, na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu kiše u kratkom vremenu. S obzirom na to, postoji mogućnost za pojavu bujičnih te urbanih poplava na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području.

"Uz nagli i izraženi pad temperature, u unutrašnjosti će biti i snijega. S obzirom na to da se proteklih dana tlo zagrijalo, u početku će se snijeg topiti, ali kako se očekuje dugotrajno padanje snijega, doći će do stvaranja snježnog pokrivača. Osim mećave, probleme će u Gorskom kotaru i Lici stvarati i deblji snježni pokrivač, ponegdje vjerojatno viši od pola metra", dodaje se. U četvrtak će umjereno i jako jugo te jugozapadni vjetar naglo mijenjati smjer. Jaka bura i sjeverni vjetar najprije će zapuhati u Istri te će se potom širiti prema jugu i dodatno ojačati pa će podno Velebita biti i orkanskih udara, kažu iz DHMZ-a te navode da će u Dalmaciji biti jakog i olujnog juga te južnog vjetra. Vjetrovito će također biti i u unutrašnjosti.

DHMZ je podijelio i kartu koja prikazuje prognoziranu akumulaciju snijegu na tlu do subote. Prema njoj, najviše će snijega biti u Lici i Gorskom kotaru, između 78 i 102 centimetra snijega. Padat će i u središnjoj Hrvatskoj, a tamo će se nakupiti najviše do dvadesetak centimetara. Na obali se na očekuje snijeg, no nekoliko centimetara moglo bi napadati u Dalmatinskoj zagori.

Nakon velikog preokreta, za vikend se očekuje postupno smirivanje vremena. "Hladna jutra, s temperaturom ispod nule, vjerojatna su u gorskim krajevima. Međutim, uz smanjenje naoblake početkom idućeg tjedna, mraz je moguć i ponegdje u nizinama", ustvrdio je Državni hidrometeorološki zavod pa upozorio da treba pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi.