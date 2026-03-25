Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HLADNA FRONTA

Mogao bi napadati i preko metra! Ova karta pokazuje gdje će sve biti snijega

Foto: DHMZ
1/7
Autor
Dora Taslak
25.03.2026.
u 11:44

Za četvrtak je izdan niz upozorenja - zbog vjetra, kiše, grmljavinskog nevremena te snijega i poledice

Još će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Sredinom dana zapuhat će umjeren, na udare ponegdje i jak jugozapadni vjetar, a na istoku južni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na jugo, najprije na sjevernom dijelu, potom i u jačanju. Potom navečer sa sjeverozapada stiže jače naoblačenje, zatim i kiša. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 15 do 20 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). 

Sutra, u četvrtak, bit će pretežno oblačno, nestabilno i osjetno hladnije. Povremeno se očekuju kiša i pljuskovi, na Jadranu ponegdje praćeni grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, u gorju i snijeg, u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku jugoistočni i istočni. Na Jadranu umjereno i jako, ponegdje olujno jugo i južni vjetar, okretat će na jugozapadni, zatim na buru i sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9 °C, u gorju malo niža, najviša dnevna od 3 do 8 °C, na Jadranu te na istoku od 9 do 14 °C.

Za četvrtak je izdan i niz upozorenja. Za gotovo cijelu zemlju, točnije sve osim osječke regije, upaljen je alarm zbog vjetra. Uz to, zbog kiše su narančasta upozorenja izdana za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Za riječku je izdano i upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, kao i za kninsku, splitsku i dubrovačku. Također, za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju na snazi je alarm zbog snijega i poledice. 

DHMZ je jučer, podsjetimo, u posebnoj obavijesti upozorio kako se zima vraća. "U srijedu, 25. ožujka, s jugozapada će prolazno ojačati greben s kojim će nakratko pritjecati topliji zrak. Istodobno će se tijekom dana sa sjevera Europe produbiti termobarička dolina s hladnim zrakom i spustiti prema sjeveru Italije. U višim će se slojevima atmosfere zatvoriti i visinska ciklona u kojoj će se zadržavati hladan i nestabilan zrak. Prizemno će hladna fronta, koja je dio duboke ciklone nad Skandinavijom, tijekom srijede, 25. ožujka, stići do Alpa. Na sjeveru Italije stvorit će se ciklona koja će se u četvrtak, 26. ožujka, premještati preko Jadrana. U petak, 27. ožujka, ciklona će se premjestiti nad jugoistočnu Europu", pojasnio je DHMZ te napomenuo kako će iznad Hrvatske biti prisutna izražena razlika u tlaku zraka, što će podržavati vjetrovito vrijeme.

Najviše oborine, navodi DHMZ, očekuje se u zapadnim krajevima Hrvatske, osobito u četvrtak kad ponegdje može pasti više od 60 mm, a u Gorskoj Hrvatskoj i 90 mm. Također, na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu kiše u kratkom vremenu. S obzirom na to, postoji mogućnost za pojavu bujičnih te urbanih poplava na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području.

"Uz nagli i izraženi pad temperature, u unutrašnjosti će biti i snijega. S obzirom na to da se proteklih dana tlo zagrijalo, u početku će se snijeg topiti, ali kako se očekuje dugotrajno padanje snijega, doći će do stvaranja snježnog pokrivača. Osim mećave, probleme će u Gorskom kotaru i Lici stvarati i deblji snježni pokrivač, ponegdje vjerojatno viši od pola metra", dodaje se. U četvrtak će umjereno i jako jugo te jugozapadni vjetar naglo mijenjati smjer. Jaka bura i sjeverni vjetar najprije će zapuhati u Istri te će se potom širiti prema jugu i dodatno ojačati pa će podno Velebita biti i orkanskih udara, kažu iz DHMZ-a te navode da će u Dalmaciji biti jakog i olujnog juga te južnog vjetra. Vjetrovito će također biti i u unutrašnjosti. 

DHMZ je podijelio i kartu koja prikazuje prognoziranu akumulaciju snijegu na tlu do subote. Prema njoj, najviše će snijega biti u Lici i Gorskom kotaru, između 78 i 102 centimetra snijega. Padat će i u središnjoj Hrvatskoj, a tamo će se nakupiti najviše do dvadesetak centimetara. Na obali se na očekuje snijeg, no nekoliko centimetara moglo bi napadati u Dalmatinskoj zagori. 

Nakon velikog preokreta, za vikend se očekuje postupno smirivanje vremena. "Hladna jutra, s temperaturom ispod nule, vjerojatna su u gorskim krajevima. Međutim, uz smanjenje naoblake početkom idućeg tjedna, mraz je moguć i ponegdje u nizinama", ustvrdio je Državni hidrometeorološki zavod pa upozorio da treba pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi.

Ovo su nove cijene goriva
Ključne riječi
temperatura snijeg dhmz vremenska prognoza vrijeme

Komentara 1

Pogledaj Sve
BL
Bloomberg
12:34 25.03.2026.

Ma je past će tri metra snijega, a vani temp.17+C

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!