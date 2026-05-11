FOTO Uvredljivi grafiti osvanuli na Centru za mlade u Čakovcu: 'Tito je ološ', 'ZDS'...

Centar za mlade Čakovec bio je prošlog vikenda meta vandala koji su ispisali grafite po zidovima i poslali poruke mržnje. "Nije prvi put, vjerojatno ni zadnji. Odlučili smo objaviti ovo, ne samo zato što netko uništava prostor u koji ulažemo vrijeme, energiju i ljubav, nego zato što jasno pokazuje koliko se mržnja i netrpeljivost sve više normaliziraju. Ili prešućuju. Mi smo Centar za mlade Čakovec. Radimo programe za mlade, stvaramo prostor za kreativnost, razgovor, različitost i sigurnost.

Mjesto gdje svatko može doći takav kakav je. I baš zato smo očito nekima problem. Ovo nije samo napad na zidove. Ovo je odraz rastuće netrpeljivosti, nacionalizma i potrebe da se drugačije ušutka ili izbriše. I ne, nećemo se praviti da to nije ozbiljno. Ali isto tako nećemo stati. Nastavit ćemo raditi, otvarati prostor za dijalog, za kulturu, za mlade ljude koji žele nešto drugačije. Jer vjerujemo da je to jedini smisleni odgovor na mržnju. Ako vam je stalo do zajednice u kojoj živimo, reagirajte. Ne okrećite glavu. Podržite inicijative koje grade, a ne razaraju", poručuju iz Centra za mlade.