Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Očito smo nekima problem'

FOTO Uvredljivi grafiti osvanuli na Centru za mlade u Čakovcu: 'Tito je ološ', 'ZDS'...

Foto: Centar za mlade Čakovec
1/5
Autor
Ivica Beti
11.05.2026.
u 13:28

Nakon što su vandali išarali zidove Centra za mlade Čakovec grafitima mržnje, iz centra su poručili da ih napadi neće zaustaviti u promicanju različitosti, dijaloga i sigurnog prostora za mlade.

Centar za mlade Čakovec bio je prošlog vikenda meta vandala koji su ispisali grafite po zidovima i poslali poruke mržnje. "Nije prvi put, vjerojatno ni zadnji.  Odlučili smo objaviti ovo, ne samo zato što netko uništava prostor u koji ulažemo vrijeme, energiju i ljubav, nego zato što jasno pokazuje koliko se mržnja i netrpeljivost sve više normaliziraju. Ili prešućuju. Mi smo Centar za mlade Čakovec. Radimo programe za mlade, stvaramo prostor za kreativnost, razgovor, različitost i sigurnost.

Mjesto gdje svatko može doći takav kakav je. I baš zato smo očito nekima problem. Ovo nije samo napad na zidove. Ovo je odraz rastuće netrpeljivosti, nacionalizma i potrebe da se drugačije ušutka ili izbriše. I ne, nećemo se praviti da to nije ozbiljno. Ali isto tako nećemo stati. Nastavit ćemo raditi, otvarati prostor za dijalog, za kulturu, za mlade ljude koji žele nešto drugačije. Jer vjerujemo da je to jedini smisleni odgovor na mržnju. Ako vam je stalo do zajednice u kojoj živimo, reagirajte. Ne okrećite glavu. Podržite inicijative koje grade, a ne razaraju", poručuju iz Centra za mlade.

FOTO Jezivi grafiti
1/5

Ključne riječi
centar za mlade Čakovec grafiti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!