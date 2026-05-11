Grlić Radman reagirao na izmjenu Visokog predstavnika: 'Odgovornost za stabilnost BiH na tamošnjim je čelnicima'

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt ostat će na dužnosti sve do izbora nasljednika, a odgovornost za stanje u zemlji je u rukama tamošnjih političkih čelnika, izjavio je u ponedjeljak u Bruxellesu hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Grlić Radman ne vjeruje da postoji opasnosti od nestabilnosti u BiH ako se proces izbora Schmidtova nasljednika zakomplicira, ističući da su za funkcionalnost države odgovorni tamošnji čelnici te da ne vjeruje da bi moglo doći do nečega što bi vodilo prema nestabilnosti..

“Koliko znam, gospodin Schmidt ostaje do izbora nasljednika. Odgovornost za neovisnost, teritorijalni integritet i funkcionalnost države u rukama je tamošnjih političkih čelnika”, rekao je Grlić Radman uoči sastanka ministara vanjskih poslova EU. Istaknuo je da Hrvatska zagovara ustavnu strukturu i institucije koje poštuju ravnopravnost triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.

Visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt objavio je da odstupiti s dužnosti nakon gotovo pet godina u Sarajevu, ali namjerava ostati na funkciji dok ne bude imenovan njegov nasljednik. Na početku današnjeg sastanka ministrima vanjskih poslova država članica EU-a pridružili su se njihovi kolege iz šest zemalja zapadnog Balkana.

Grlić Radman je rekao da sadašnja geopolitička situacija nalaže nešto drukčiji pogled na proširenje, ali da ipak treba zadržati pristup koji je i dosad vrijedio, a to je da se proces pristupanja kandidatskih zemalja temelji na zaslugama. Na pitanje ima li pomaka u rješavanju otvorenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore, zbog kojih Zagreb nije dao pristanak za zatvaranje poglavlja 31 (vanjska, sigurnosna i obrambena politika), Grlić Radman je rekao da stvari idu u tom smjeru.

“Uoči današnjeg sastanka razgovarao sam s crnogorskim kolegom Ervinom Ibrahimovićem i mislim da stvari idu u tom smjeru”, rekao je Grlić Radman. “Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja i dobrosusjedske odnose. Što više otvorenih pitanja riješimo, a koja nisu samo bilateralna, nego se odnosi i na ljudska prava i općenito vladavinu prava, to ćemo bolje surađivati. Nama je u interesu imati stabilno susjedstvo s kojim dijelimo jednake vrijednosti”, rekao je hrvatski ministar.