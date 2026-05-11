Mađarska više neće 'kočiti' Europu: Novi čelnici najavili zaokret, neće ucjenjivati kao Orbán

Nakon često burnih 16 godina bivšeg premijera Viktora Orbána, Mađarska je dobila novo vodstvo koje najavljuje velike promjene. Novi čelnik Péter Magyar prisegnuo je u subotu, a svoj prvi govor započeo izjavom da promjena vlasti služi kao upozorenje svakom premijeru da je moć prolazna, dok posljedice odluka traju generacijama. Magyar je znatno naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika pa su njegovu pobjedu mnogi dočekali s oduševljenjem, ali i olakšanjem. Tim će osjećajima zasigurno doprinijeti i današnja izjava nove mađarske ministrice vanjskih poslova.

Naime, Anita Orbán izjavila je, uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove EU, da njezina zemlja više neće koristiti pravo veta u politici Europske unije kao instrument ucjene te da će raditi na obnovi povjerenja svojih partnera u Europskoj uniji i NATO-u. Orbán je, kako prenosi Ukrainska Pravda, naglasila da je Mađarska prečesto postajala prepreka u europskom procesu donošenja odluka. "Veto smo koristili ne kao krajnje sredstvo, nego za politički PR”, rekla je.

Dan nakon što je novi čelnik preuzeo vlast, javio se i Viktor Orbán te napomenuo kako se važno boriti za Mađarsku u Bruxellesu. "Novi ljudi moraju vrlo jasno razumjeti jednu stvar: ako se ne borite za Mađarsku u Bruxellesu, briselski birokrati će vas pregaziti. Odustajanje od našeg domoljubnog stava i predaja nacionalnog suvereniteta za novac ili političko odobravanje bila bi povijesna pogreška. Stranim elitama ne smije se dopustiti da odlučuju o našoj budućnosti umjesto nas", naveo je Orbán.

Podsjetimo, kako su se izbori približavali, Orbánova je retorika prema Ukrajini i Bruxellesu bila sve oštrija. On je, između ostaloga, blokirao zajam Ukrajini od 90 milijardi eura i novi paket sankcija Rusiji zbog prekida dotoka preko naftovoda Družba. Ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku bila je okidač napetosti, no situacija se u konačnici razriješila i prije nego što je novo vodstvo službeno preuzelo vlast.