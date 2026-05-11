Tko su Kopti, kršćani čiji je papa upravo u Hrvatskoj? Jandroković ga primio u Saboru

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak se susreo s patrijarhom Tawadrosom II., poglavarom Koptske staroistočne pravoslavne Crkve, kojemu je hvalio prijateljske odnose koje Hrvatska njeguje s Egiptom, domom najvećeg broja pripadnika te vjere. Tawadros II., patrijarh Aleksandrije, od subote boravi u četverodnevnom posjetu Hrvatskoj. Ranije se susreo i s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i premijerom Andrejem Plenkovićem, a u utorak će se susresti i s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Jandroković je tijekom sastanka naglasio da koptska zajednica u Hrvatskoj, iako malobrojna, predstavlja „važan dio naše kršćanske obitelji”, stoji u priopćenju iz Sabora. Patrijarh Tawadros II. izvijestio je o povijesti koptske crkve, te se osvrnuo na aktualne izazove i odnose s drugim kršćanskim zajednicama. Podsjetio je na jučerašnji Dan koptsko-katoličkog prijateljstva, kojeg je obilježio bogoslužjem u Zagrebu na kojem je nazočilo više od 500 koptskih vjernika.

Predsjednik Sabora naglasio je da Hrvatska cijeni predanost patrijarha ekumenskom djelovanju, pa je izrazio nadu u njegovu dobru suradnju s papom Lavom XIV. Jandroković je tijekom razgovora i izrazio zadovoljstvo „odličnim i prijateljskim odnosima Hrvatske i Egipta”, stoji u priopćenju. Predsjednik Sabora boravio je u najmnogoljudnijoj arapskoj državi krajem 2025., povodom sastanka Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran.

Koptska pravoslavna Crkva je staroistočna kršćanska Crkva koja potječe od drevne kršćanske Aleksandrije još iz apostolskih vremena, a koja se razvila u Egiptu i u kojoj je nastalo prvotno kršćansko monaštvo i pustinjaštvo. Njezin je osnivač sveti Marko evanđelist, a osnovao ju je negdje između 42. i 62. godine.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima više od 500 koptskih kršćana, a broj im raste i za njih se već organizira bogoslužje u više hrvatskih gradova. Koptsku Crkvu u Hrvatskoj vodi svećenik o. Tadros Riad koji je u ožujku najavio dolazak koptskog pape. Naziv 'Kopt' dolazi od arapskoga 'gibt' ili 'kibt', što je izvedenica grčke riječi 'Aigiptos', a znači jednostavno Egipćanin. Osvojivši Egipat u 7. st., Arapi su tako nazvali autohtono hamitsko stanovništvo koje su pokorili i nakon čega provode snažan proces arabizacije i islamizaciju.