Ukupno je 128 zaraženih u Hrvatskoj, tri teško bolesna na respiratoru

U odnosu na jutros, u Hrvatskoj je trenutačno 128 zaraženih koronavirusom, objavljeno je to na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite koja se održava svakoga dana u 16 sati.

Podsjetimo, jutros je objavljeno da je potvrđeno osam novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je ukupna brojka zaraženih porasla na 113.

– Od 7 sati imamo 15 pozitivnih više što znači da ovog trenutka imamo 128 zaraženih, 5 je izliječenih, a sveukupno smo testirali 1779 uzoraka – rečeno je na konferenciji Stožera Civilne zaštite.

– U Gradu Zagrebu je 60, u Istarskoj-županiji 16, Primorsko-goranskoj 13, Varaždinskoj 8, Osječko-baranjskoj 7, Karlovačkoj 4, Krapinsko-zagorskoj 4, Šibensko-kninskoj 3, Splitsko-dalmatinska 3, Sisačko-moslavačka 3, Zadarskoj 2, Zagrebačkoj 2, Brodsko-posavskoj 1, Dubrovačko-neretvanskoj 1 i Ličko-senjskoj 1 što je ukupno 128 – rekla je dr. Maja Grba-Bujević.

– Jako nismo zadovoljni pridržavanjem mjera samoizolacije, samo jutros u ljekarne grada Zagreba je ušlo 18 ljudi koji su prekršili mjere samoizolacije. Ako se to ovako nastavi i svi oni drugi koji su utvrđeni da prekrše mjere samoizolacije, bit ćemo prisiljeni da podignemo ove mjere. S obzirom da se ne pridržavaju mjera, razmišljamo doista o podizanju dodatnih mjera iz epidemioloških razloga – rekla je.

– Mislim da će ljudi morati shvatiti sve ozbiljnije situaciju, jutros smo imali jednu osobu na respiratoru, sada imamo tri. Teško bolesna tri. Mogu se donositi bilo kakve mjere zabrane, no uvijek netko može naći načina kako da krši te mjere. Potrebno je vrlo odgovorno se ponašati ako mislimo zadržati povoljnu situaciju koju smo sve ovo vrijeme imali. Ako se ne budemo pridržavali mjera bit će sve više oboljelih i inficiranih, a onda će biti i više teško bolesnih koji će završiti na način na koji nitko ne želi – rekla je dr. Alemka Markotić.

Markotić je dodala kako je jedna teško bolesna osobe srednje dobi, a dvije su starije životne dobi.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako na Lošinju trenutno nema infekcije koronavirusom.

– Ne možemo potvrditi da su zaražena tri pacijenta u bolnici Dubrava, dakle nisu zaražena. U Klaićevoj se ne događa ništa nego je ravnatelj uveo posebne mjere koje mi epidemiolozi jedino možemo pohvaliti. Osim ova tri laboratorija, danas je počeo raditi laboratorij u Osijeku koji od danas prima uzorke i radi analize – rekao je Capak.

– Moramo djelima pokazati da su ljudi i životi naša najveća vrijednost. Iako to mnogima još nije jasno, činjenica je ako se ne pridržavamo mjera znatno se povećava mogućnost da budemo zaraženi i da zarazimo druge, a da toga nismo ni svjesni. Što se više zadržavamo u kućama, pogotovo stariji ljudi, bit će nam bolje svima. S obzirom na ove analize koje smo dobili od naših Stožera na lokalnim razinama, mi intenzivno razmatramo mogućnost ograničavanja javnog prijevoza, ali i međugradskog prijevoza i to autobusima i vlakovima. Taksi službu zasad ne bi dirali jer epidemiolozi nalaze da to još nije u toj mjeri ugrožavajuće za ljude koji se voze u taksiju. Odlučili smo propisati mjere prilikom sklapanja braka i životnih partnerstava, ali i pogreba, jedno i drugo će se organizirati u krugu najbliže obitelji – rekao je ministar Davor Božinović.

– Također, i jedno i drugo će se organizirati bez svadbenih svečanosti, a ispraćaji bez usluga glazbenog karaktera, dostave svijeća i cvijeća. Što se tiče dječjih igrališta, njih stavljamo izvan uporabe i dodatno ograđivano zaštitnim trakama. Ono što je poruka, poštujte naše odluke jer samo tako možemo postići uspjeh. Pohvalio bih sve građane koji se njih drže, pohvalio bi sve koji pomažu starijim sugrađanima. Što se tiče iracionalne kupovine, više nego što je nekome potrebno, ja molim stvarno sve da se ponašaju savjesno i odgovorno i solidarno. Ne bismo željeli i tu uvoditi neke restrikcije, ali ako se bude ponavljalo morat ćemo i tome pristupiti. Što se više pridržavamo mjera koje se donose, bit će manje potrebe za restrikcijama – rekao je Božinović.

