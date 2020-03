Policija lovi kršitelje samoizolacije i preko aplikacije e-opažaj

"Pazite se, ljudi, ja dobil čestitku od 8000 kn. Jučer sam odpelal gnoj v polje sam samcat v kabini traktora, vele da je neko dojavio, nemojte vjerovati. U mojoj okolini nitko ne zna da ja imam rješenje o samoizolaciji... Slijede vam signal od mobitela, UDBA je na djelu. Ako idete nekam, telefon ostavite doma", objavio je na svom profilu na Facebooku jedan građanin koji je zbog kršenja mjera samoizolacije kažnjen s 8000 kuna.

Kažnjen je jer je 16. ožujka zatečen kako krši te mjere, čime je, prema zadnjim podacima, postao jedna od 133 osobe koje se nisu pridržavale pravila. U Hrvatskoj je u samoizolaciji trenutačno oko 10.000 osoba, a policija od 13. ožujka evidentira krše li se mjere samoizolacije. Od tada bilo je 749 dojava, a kršenje mjera zabilježeno je u 133 slučaja.

U MUP-u kažu da su za određivanje mjera samoizolacije nadležni Državni inspektorat ili dežurni epidemiolog. Oni izdaju rješenja, a policija koja se povezala s njihovim evidencijama, provjerava krše li se nametnute mjere.

Policija provjere obavlja po dojavama građana koje dolaze elektroničkom poštom ili telefonski, odnosno preko policijske aplikacije e-opažaj.

Riječ je o aplikaciji koju je za MUP pod geslom "MUP sigurnost i povjerenje" razvila jedna tvrtka, a bila je zamišljena da građani preko nje MUP-u dojave o raznim događajima o kojima zbog svoje sigurnosti ne žele govoriti javno.

Takvi su se događaji mogli fotografirati te kratko komentirati, a prijave su se slale središnjem portalu MUP-a, a policajci koji bi pregledavali te dojave odlučivali bi je li riječ o događaju koji iziskuje žurno djelovanje te obavještavali nadležne službe.

No sada se spomenuta aplikacija očito koristi i za prijave onih koji krše samoizolaciju. Kada dobije prijavu o kršenju samoizolacije, posao je policije da izađe na teren, provjeri dojavu, utvrdi je li riječ o kršenju mjera te o tome izvijesti Državni inspektorat ili dežurnog epidemiologa, koji podnose optužni prijedlog.

Kršenja mjera samoizolacije dosad je, kažu u MUP-u, bilo najviše na području Zagrebačke, Vukovarsko-srijemske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske, Karlovačke i Istarske županije, a najčešće se radilo o odlascima u kafiće, vođenju djece nekamo, obavljanju dnevnih poslova poput odlazaka u poštu, banku, na benzinsku crpku...

Stručnjaci upozoravaju da je riječ o neodgovornom ponašanju, zbog čega je ministar Davor Božinović najavio i mogućnost uvođenja strožih mjera nadzora. To bi vjerojatno podrazumijevalo neku vrstu elektroničkog praćenja, primjerice poput nekakvih narukvica, no da bi se to provelo, potrebno je imati zakonsko uporište jer se bez njega građane ne smije pratiti i nadzirati.

Neke države pogođene koronavirusom tome su doskočile tako što su na ruke osoba u samoizolaciji stavljale vodootporni pečat koji traje 14 dana, pa bi policija odmah znala krši li osoba mjere samoizolacije ako bi je zatekla na cesti.

Mobilni kontejneri u kojima se građani mogu testirati na koronavirus