Na smrt izbo djevojku (16) dok je pokušavala obraniti svoju majku: 'Svi su ga izbjegavali'

– Smrt te djevojke mogla se spriječiti. Cijeli Mali Lošinj znao je da taj čovjek koji ju je ubio nije baš sasvim svoj, bilo je uobičajeno da hoda ulicom i psuje ljude, prijeti im, svi mještani su ga izbjegavali, ali naravno da će se pompa napraviti tek sada, kada je prekasno, a dosad nitko nije maknuo malim prstom – kazuje mještanka Malog Lošinja u kojem je u petak ujutro nasmrt izbodena 16-godišnjakinja. Nožem je na djevojku koja se spremala poći u školu nasrnuo, kako ga se sumnjiči, Branko Rafajac (41), koji je uopće nije poznavao.

Majka vrištala na sav glas

Prema dosadašnjim informacijama, malo nakon šest sati Branko Rafajac ušao je u dvorište zgrade na samom početku Ulice lošinjskih brodograditelja, i to zato što je mislio da se u njoj nalazi njegova bivša djevojka. U tom trenutku na hodnik je izišla majka 16-godišnjakinje i pitala ga zbog čega je došao, a on joj je počeo govoriti kako je čuo da tu negdje živi njegova bivša djevojka. Počeo je nesuvislo vikati na ženu, a kada je to čula, na hodnik je izišla njezina 16-godišnja kći koja se spremala za školu.

Stala je između majke i Branka Rafajac, koji je tada izvadio nož i nekoliko puta ubo djevojku. Ona je pala na pod, njezina je majka u nevjerici vrištala na sav glas da prestane i dozivala upomoć, što ga je preplašilo pa se okrenuo i otrčao niz ulicu. S obzirom na to da je policijska postaja od te zgrade udaljena manje od kilometra, na mjesto događaja policija je stigla nakon nepunih pet minuta, baš kao i djelatnici hitne pomoći, ali djevojka im je ubrzo izdahnula na rukama. Policija je odmah postavila policijsku traku u krugu od stotinjak metara oko mjesta zločina i krenula u potragu za ubojicom, kojega je uhitila nekoliko sati kasnije.

VIDEO Mali Lošinj: Zastave spuštene na pola koplja na srednjoj školi koju je pohađala ubijena učenica

– Te je noći on s prijateljem proveo veći dio dana u stanu u prizemlju zgrade gdje kao podstanar živi još otkako se prije desetak godina doselio na Lošinj. U neko doba, mislim da je bilo oko 4-5 ujutro, počeo je lupati po ulaznim vratima stana koji se nalazi iznad njega. Nasilu je želio provaliti jer je znao da u njemu neće biti susjeda, a to je čak najavio i na svom profilu na Facebooku u četvrtak popodne. Nakon što je provalio, ispreturao je neke stvari i došao na drugi kat na kojem ja stanujem i počeo meni lupati na vrata. Svjetlo je bilo ugašeno, a iako me probudio, pravila sam se da spavam. Uzela sam mobitel u ruke i namjeravala pozvati policiju u slučaju da ne prestane, ali je, na svu sreću, odustao od provaljivanja nakon dvije-tri minute – prepričava susjeda osumnjičenog ubojice.

Branko Rafajac se nakon tog pohoda zaputio prema rivi, u smjeru kuće u kojoj je ni pola sata kasnije ubio 16-godišnju djevojku koja se, baš kao i njezina majka, jednostavno našla u krivo vrijeme na krivom mjestu. Inače, ta provala nije mu bila jedina, u utorak je nasilu ušao i u stan umirovljenice Zdenke J. koje također nije bilo kod kuće. Razbio je prozor i ispreturao cijeli stan, ali zanimljivo je da iz njega nije ništa otuđio, nego je sve izgledalo kao da je to učinio iz bijesa, potpuno nekontrolirano.

– Rodom je iz Osijeka, a ovdje se doselio prije nešto manje od deset godina. Od početka se predstavljao kao nekakav novinar, a ubrzo nakon što je došao počeo se baviti i podvodnim ribolovom, od toga je valjda uspijevao živjeti. Je li istina da se drogirao ne znam jer ga nisam nikad vidjela da to čini, ali po tom pitanju bio je na lošem glasu. Nije dugo trebalo da ga počnu izbjegavati praktički svi u gradu jer bi hodao ulicom i razgovarao sam sa sobom, što je tužno izgledalo. Prije godinu i pol doživio je i potpuni živčani slom te je na nekoliko tjedana završio u Psihijatrijskoj bolnici na Rabu – kazuje Lošinjanka Branka H.

Spuštene rolete na kući

Inače, Branko Rafajac na Facebooku je za prijatelje imao povelik broj novinara, od Osijeka do Zagreba, više ili manje poznatih, no nitko od njih nije ga osobno poznavao. Tražio ih je, dakle, ciljano i slao zahtjeve za prijateljstvo, a prema njegovim objavama može se zaključiti kako je u više navrata i sam umislio da je istraživački novinar jer je tvrdio da razotkriva raznorazne političke, mafijaške i ine spletke u državi.

Na osječkoj adresi na kojoj je, prema telefonskom imeniku, prijavljen broj Branka Rafajca, prazna je kuća sa spuštenim roletama. Susjedi ne poznaju osobu s njegovim imenom, a dodaju da je kuća već dulje vrijeme prazna.