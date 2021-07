Na šest mjeseci u zatvor jer je izazvao nesreću u kojoj mu je poginuo brat

Na Županijskom sudu u Varaždinu R.S. je osuđen na jednu godinu i šest mjeseci zatvora jer je 29. rujna 2018. oko 20 sati u međimurskom Zaveščaku izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom.

Upravljao je četverociklom quadom i prevozio brata kao suputnika županijskom cestom u smjeru Selnice pod utjecajem alkohola od najmanje 0,82 promila. U blagom zavoju prešao je na lijevu stranu kolnika i sudario se s osobnim automobilom koji mu je dolazio u susret. Suputnik na četverociklu pao je prvo na osobni automobil, a zatim i na tlo, zadobivši višestruke tjelesne ozljede od kojih je i preminuo na mjestu događaja.

Vozaču quada je izrečena djelomična uvjetna osuda, pa se od kazne na koju je osuđen izvršava šest mjeseci, a dio kazne u trajanju od jedne godine se neće provesti ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Na suđenju je rekao da se ne smatra krivim.

Rekao je da su tog dana brata i njega firmani kumovi i kolege pozvali na Dravu. Otišli su svaki svojim četverociklom. Lovile su se ribe i pilo, a negdje pred večer brata je nazvala supruga i rekla mu da dođe kući. R.S. je popio tri gemišta i osjećao se sposobnijim za upravljanje vozilom od brata, pa je odlučio da ga on odveze kući, a po bratov quad vratili bi se sljedećeg dana. Tu cestu, rekao je, dobro poznaje. Vozio je sredinom kolnika, možda malo preko sredine i imao je upaljena svjetla. Cesta je vrlo zavojita. Prije nesreće nije, kaže, primijetio svjetla iz suprotnog smjera i nije vidio da bi nailazilo vozilo, pa pretpostavlja da ih nije ni imalo uključena.

'Odjednom je iz jednog zavoja izašlo vozilo i došlo je do sudara ' rekao je. Po njegovoj procjeni, taj automobil se kretalo sredinom kolničke trake i prešao sredinu ceste. R.S. je, kako je ispričao na suđenju, pokušao skrenuti, no nije uspio. Vozač automobila na suđenju je rekao da se ne sjeća sa sigurnošću je li imao upaljena svjetla, no vještačenjem je utvrđeno da su bila uključena. Ne zna kojom brzinom je vozio. Tog dana je popio pet ili šest piva.

U prekršajnom postupku kažnjen je zbog vožnje pod utjecajem alkohola i izrečena mu je novčana kazna od 3000 kuna te zaštitna mjera zabrane upravljanja automobilom u trajanju od mjesec dana. Sporne su bile činjenice u kojoj je mjeri utvrđena koncentracija alkohola kod optuženika utjecala na njegove vozačke sposobnosti, kao i to je li i vozač osobnog automobila na koji način prouzročio nesreću.

Vještačenjem je utvrđeno da je brzina osobnog vozila u naletu bila oko 72,5 km/h, a četverocikla oko 43 km/h. Vozaču quada kao olakotne okolnosti priznate su neosuđivanost i to što je otac malodobrnog djeteta, a i to što mu je u nesreći poginuo brat s kojim je bio jako povezan.