Na prodaju je novčanica od 5 kuna. Sjećate li je se?

Pamtite li popularnu kovanicu 'mrkog medu'. Naravno da pamtite. No pamtite li da je ta kovanica imala i svoju papirnatu verziju koju Hrvatska narodna banka već godinama ne pušta u optjecaj. No sve one koje su se našle po novčanicima iz starih dana bile su zakonsko sredstvo plaćanja prije uvođenja eura.