Na požarištu u Rijeci pronađeno tijelo još jedne nepoznate osobe

Tijekom očevida na požarištu u zgradi u Zanonovoj ulici, u središtu Rijeke, pronađeno je još jedno tijelo nepoznate osobe, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska u nedjelju. Kako su naveli iz policije, slijedi utvrđivanje identiteta te osobe. Očevid na mjestu požara, koji je planuo 29. studenoga, proveli su u nedjelju protupožarni inspektor i policijski službenici. Utvrđeno je da je uzrok požara tehnički.

Izgorjelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija te je znatno oštećeno krovište zgrade. Tijekom gašenja požara pronađeno je tijelo prve nepoznate osobe, tako da su u požaru smrtno stradale dvije osobe. Policija je izvijestila da je po prvim procjenama ukupna materijalna šteta vrlo visoka, a točan iznos će se utvrditi naknadno.