Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
GORJELI STANOVI

Na požarištu u Rijeci pronađeno tijelo još jedne nepoznate osobe

Rijeka: Požar nekoliko stanova u zgradu u Zanonovoj ulici
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Dean Silić/Hina
30.11.2025.
u 17:14

Izgorjelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija te je znatno oštećeno krovište zgrade

Tijekom očevida na požarištu u zgradi u Zanonovoj ulici, u središtu Rijeke, pronađeno je još jedno tijelo nepoznate osobe, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska u nedjelju. Kako su naveli iz policije, slijedi utvrđivanje identiteta te osobe. Očevid na mjestu požara, koji je planuo 29. studenoga, proveli su u nedjelju protupožarni inspektor i policijski službenici. Utvrđeno je da je uzrok požara tehnički.

Izgorjelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija te je znatno oštećeno krovište zgrade. Tijekom gašenja požara pronađeno je tijelo prve nepoznate osobe, tako da su u požaru smrtno stradale dvije osobe. Policija je izvijestila da je po prvim procjenama ukupna materijalna šteta vrlo visoka, a točan iznos će se utvrditi naknadno.

Ključne riječi
požar Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja