POSLJEDICE MOGU BITI OZBILJNE

Na ovo pismo moraju reagirati: Vlasnici vozila u Njemačkoj lako mogu ostati bez registracije

Foto: Felix Kästle/DPA/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
17.10.2025.
u 12:43

Analize pokazuju da određeni dijelovi vozila češće uzrokuju probleme. No, kako uopće dolazi do opoziva i što treba učiniti ako ste među pogođenima?

Kada vlasnik vozila u poštanskom sandučiću pronađe pismo o opozivu (tzv. Rückrufschreiben), važno je brzo djelovati. Ako se zanemari poziv za odlazak u ovlašteni servis, mogu uslijediti ozbiljne posljedice. Prema izvješću Saveznog ureda za motorna vozila (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA), u 2024. godini pozvano je u servis oko 2,84 milijuna vozila zbog sigurnosno kritičnih nedostataka – čak 48 % više nego godinu ranije. Analize pokazuju da određeni dijelovi vozila češće uzrokuju probleme. No, kako uopće dolazi do opoziva i što treba učiniti ako ste među pogođenima?

Kako nastaje opoziv?

Opoziv se pokreće kada vozilo predstavlja moguću opasnost za putnike ili druge sudionike u prometu. Ponekad su razlog i problemi povezani s okolišem. Ako proizvođač otkrije takav kvar, zakonski je obvezan obavijestiti KBA. Osim toga, KBA prima informacije i od drugih državnih tijela, osiguravajućih društava, medija – pa čak i privatnih osoba koje mogu prijaviti kvar putem online prijavnice za greške. Bitno je da se radi o konstruktivnom ili serijskom nedostatku, piše Fenix-magazin.

Ako KBA procijeni da je kvar opasan za sigurnost ili okoliš, službeno naređuje proizvođaču provođenje opoziva. Brzina reakcije ovisi o razini rizika. Kod ozbiljnih prijetnji potrebna je brza provedba opoziva. Nakon toga, KBA daje proizvođaču podatke o vlasnicima vozila iz središnjeg registra vozila (ZFZR), a vlasnici budu obaviješteni poštom.

Ignoriranje pisma o opozivu: prijeti oduzimanje registracije vozila

Mnogi vozači podcjenjuju važnost opoziva. No to nije ljubazan poziv, već službeni nalog s rokom. Ako se ne reagira, slijedi ponovno upozorenje. Nakon opetovanog ignoriranja, KBA obavještava nadležnu registracijsku službu, koja može odjaviti (oduzeti registraciju) vozilu. To nije rijetkost – u 2024. godini ukinuta je registracija za oko 155.000 vozila.

Tihi opozivi i provjera opoziva

Vlasnici vozila ne saznaju uvijek za sve popravke. Kod tzv. “tihog opoziva” radi se o dobrovoljnoj akciji proizvođača, kojom se nesigurnosni nedostaci otklanjaju, primjerice tijekom redovnog servisa. Tko želi saznati više o aktualnim ili prošlim opozivima – i za svoj model ili marku vozila – može to učiniti putem javne baze podataka o opozivima na web-stranici KBA.

Ključne riječi
automobili opoziv Njemačka

