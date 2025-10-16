Hoće li Njemačka za dlaku izbjeći recesiju? 'Industrija i dalje pati...'

Njemačko gospodarstvo vjerojatno je "u najboljem slučaju" stagniralo u trećem tromjesečju, procijenila je u četvrtak središnja banka u redovnom mjesečnom izvješću. Realni BDP zadržao se u razdoblju od srpnja do rujna "u najboljem slučaju" na razini iz prethodna tri mjeseca, objavili su stručnjaci središnje banke u izvješću za listopad.

Prije mjesec dana prognoza Bundesbanka bila je sugerirala mogući skroman rast aktivnosti. Ako se procjena o stagnaciji obistini, Njemačka će za dlaku izbjeći recesiju budući da je aktivnost u razdoblju od travnja do lipnja smanjena za 0,3 posto u odnosu na prva tri ovogodišnja mjeseca.

Razlozi za pesimizam uključuju krizu u automobilskom sektoru, slabu industriju i trgovinsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Industrija i dalje pati, ne samo od strukturnih problema, nego i od podignutih američkih carina", navode u Bundesbanku.

Proizvodnja i promet u proizvodnom sektoru bilježili su u posljednje vrijeme pad, a pridružile su im se u međuvremenu i narudžbe. Kontinuirano niska iskorištenost industrijskih kapaciteta i slaba konkurentnost vjerojatno su dodatno zakočili i ulaganja, a time i potražnju za investicijskim dobrima, procjenjuju u središnjoj banci.

Iako oporavak u građevinskom sektoru tek dolazi, potrošači se suzdržavaju od potrošnje. Građevinski sektor pokazuje tek sporadične naznake oporavka pa su mala poduzeća specijalizirana za prateće radove u gradnji bilježila u prosjeku blagi rast u srpnju i kolovozu dok je aktivnosti u visokogradnji i niskogradnji smanjena. Potrošnja kućanstava vjerojatno je u najboljem slučaju blago porasle, a sličan trend bilježio je i uslužni sektor. Vlada je početkom mjeseca procijenila da će gospodarstvo ove godine porasti za 0,2 posto i ubrzati u 2026., uz prognoziranu stopu rasta od 1,3 posto.