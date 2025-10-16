Njemačka legenda: Ne smijemo dopustiti Englezima da diktiraju ovo ludilo u nogometu

Kao igrač, Karl-Heinz Rummenigge osvojio je dva Europska kupa, dva naslova Bundeslige, dva DFB-Pokala i završio kao drugoplasirani sa Zapadnom Njemačkom u dva uzastopna Svjetska prvenstva osamdesetih godina prošlog stoljeća. Tri desetljeća, legenda Bayerna bio je član izvršnog odbora ili uprave Bayerna iz Münchena. Godine 1984., Rummeniggeov rekordni transfer potencijalno je spasio Bayern od financijske propasti.

U 2021. godini, Rummenigge je bio spreman odstupiti s mjesta izvršnog direktora, a zamijenila ga je još jedna Bayern ikona, Oliver Kahn. Nakon dvije kratke godine, Rummenigge je zamoljen da se vrati u nadzorni odbor kluba.

„Kad sam odstupio 2021. godine, sunce je sjalo jarko. Osvojili smo sedam naslova, a financije su bile u redu unatoč pandemiji COVID-a“, rekao je Rummenigge. „Nakon toga smo potrošili malo previše novca i moramo biti samokritični u vezi s tim. Kad sam se vratio prije dvije godine, iskreno sam bio pomalo šokiran kad sam pogledao financije i rekao: 'Dečki, ako ovako nastavimo, upasti ćemo u financijske probleme.'“

Od osvajanja šesterostrukog naslova 2020. godine, Bayern se jako borio s dosljednošću u upravi i svlačionici. Sada kada se Rummenigge vratio u klub, dodao je da „naša nova filozofija također uključuje smanjenje troškova.“ Ne smijemo napraviti pogrešku dopuštajući Englezima da diktiraju transferno tržište. A što se toga tiče, ni medijima. Mi imamo svoj DNK i to se ne može kupiti. Nećemo se složiti s ovim ludilom.

Čini se da su navijači Bayerna podijeljeni oko trenutačne strategije kluba. Bayern se oslanjao na mali broj igrača s prevelikim plaćama. Između umora i ozljeda u cjelogodišnjem kalendaru igranja, Bayern se očekivano mučio s osvajanjem naslova izvan Bundeslige.

