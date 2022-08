Na liječenju u Hrvatskoj još sedmero Poljaka, dvoje i dalje kritično

Dio putnika ozlijeđenih u prometnoj nesreći na autocesti A4 vratio se u Poljsku. Zdravstveno stanje im se poboljšalo pa su mogli izdržati put. Četvero pacijenata, koji su bili na liječenju u Općoj bolnici Čakovec, u noći sa subote na nedjelju napustilo je bolnicu u kojoj je ostalo još sedmero pacijenata.

– Četiri pacijentice bile su zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja i nadam se da su sretno stigle u Poljsku. Od sedam preostalih pacijenata četvero se nalazi na intenzivnom liječenju, a dvoje je i dalje u kritičnom stanju – rekao je ravnatelj OB Varaždin Damir Poljak.

Probudila se u bolnici

U hrvatskim bolnicama u nedjelju se nalazilo 28 poljskih putnika ozlijeđenih u nesreći autobusa. Neki od njih bore se za život.

– Njihovo stanje varira. Vodi se borba da sve dobro završi – rekao je u nedjelju ujutro glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova Łukasz Jasina. Potvrdio je da su se četiri osobe vratile u Poljsku s vladinim izaslanstvom. Smještene su u poljskim bolnicama.

– Vidjet ćemo kakva će biti situacija s ostalim ozlijeđenim putnicima – dodao je. Poljski psiholozi rade s ozlijeđenima i članovima obitelji poginulih. Putnica Barbara Szafrańska iz Jedlińska u trenutku nesreće je spavala, a probudila se u bolnici. U razgovoru za poljski TVN24 rekla je da se maglovito sjeća krikova. U nesreći je prednji dio autobusa potpuno smrskan, a ona je sjedila na sredini. Zadobila je nagnječenje potkoljenice i završila je na operaciji.

– Općenito sam dobro. Lice mi je natečeno – rekla je. Prometni stručnjak i stalni sudski vještak Goran Husinec kaže da je novi moment to što se iz oštećenog tahografa navodno ne može utvrditi kojom je brzinom autobus vozio.

– No brzina je u ovom slučaju nebitna jer autobus nije mogao voziti više od 100 kilometara na sat jer ima blokadu na toj brzini. Vjerujem da će, s obzirom na to da tahograf mjeri brzinu i vrijeme, uspjeti utvrditi koliko su dugo vozači vozili i koji je od dvojice vozača vozio. Mislim da će se vještačenjem ti podaci spasiti jer imamo stručnjake u tvrtki Tahograf, i da će se uspjeti utvrditi tko je vozio i kad se odmarao. Treba i vidjeti ima li propusta oko postavljanja zaštitne ograde. Projektant je trebao voditi više računa o tome da se na toj dionici autoceste nalazi kanal i da bi tu trebala biti tako konstruirana zaštitna ograda da je autobus ne može probiti. Sigurno je ograda mogla biti bolje izvedena. Da je bila jača i da je autobus nije probio, spasilo bi se više života – kaže nam Husinec koji je komentirao i (ne)korištenje zaštitnih pojaseva.

– Prema navodima liječnika, puno preživjelih putnika ima teške ozljede lica, a to su tipične ozljede nevezanih putnika u autobusu, koji licem udaraju u sjedalo ispred sebe. Da su svi bili vezani, pogotovo oni u stražnjem dijelu autobusa, jer oni naprijed bi nažalost ipak poginuli, prošli bi sigurno s lakšim ozljedama od ovih koje su sad zadobili – smatra Husinec. Kad posloži sve informacije o nesreći, što je, pitamo ga, po njemu najvjerojatniji uzrok?

– Vozač je zaspao. Od umora je na neko vrijeme izgubio koncentraciju i kontrolu nad autobusom. Pri brzini od 100 kilometara na sat dovoljne su dvije sekunde pa da više ne možete vratiti autobus na cestu. U te dvije sekunde prijeđe se skoro 60 metara, a to je dovoljno da dođete u položaj iz kojeg se više ne možete vratiti. Kad shvati da slijeće, vozač se prestraši i panično reagira, ali već je prekasno – kaže prometni stručnjak.

Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo nakon što je vozač izgubio kontrolu nad upravljačem pa je autobus sletio s autoceste, probivši zaštitnu ogradu. Naložena je obdukcija poginulih i vještačenje alkoholiziranosti vozača.

Vlasnik prijevozničke tvrtke rekao je da su u autobusu bila dvojica vozača. Prometni stručnjak dr. Željko Marušić kaže da, kad vozač zaspi, autobus nesmanjenom brzinom, bez oduzimanja snage motora i kočenja nekontrolirano skreće s putanje, izlijeće s voznog traka, probija zaštitnu ogradu pa se zabija u tvrdi objekt, drugo vozilo, prevrće ili naleti na vozilo ispred. Rizik povećava korištenje mobitela, pogotovo tijekom vožnje na tempomatu.

To se može spriječiti povećanim kontrolama, no policije je na autocestama premalo da bi mogla učinkovitije kontrolirati ove probleme, upozorava. Kaže da treba pojačati kontrole tahografa na granicama i intenzivirati kontrole na autocesti. Predlaže zabranu vožnju autobusa i tegljača pod tempomatom od ponoći do 6 sati, uz kaznu od 1000 eura za vozača i 10.000 eura za poslodavca. Policija to učinkovito može kontrolirati rutinskim kontrolama autobusa u sitnim satima i pregledom tahografa.

Inspekcijski nadzor

Poljski inspektori cestovnog prometa najavili su inspekcijski nadzor u tvrtki čiji je autobus doživio nesreću. Provjerit će jesu li se poštovala pravila o radnom vremenu vozača u posljednjih godinu dana i je li dosad bilo prekršaja. Provjerit će i godinu dana unatrag ima li prekršaja vezanih uz radno vrijeme vozača, imaju li vozači koji rade u toj tvrtki potrebne dozvole i drugo. Inspekcijski nadzor u Poljskoj mogao bi potrajati i više mjeseci. Vlasnik tvrtke tvrdi da je sve radio po zakonu.

Autobus s 42 putnika i dva vozača krenuo je u petak iz okolice Varšave prema Međugorju, s hodočasnicima iz naselja Sokołów Podlaski, Konin i Jedlnia kod Radoma, no nije stigao na odredište. Poginulo je 12 osoba, a 32 su ozlijeđene. U nedjelju su svi preživjeli identificirani.

– Sad ide službena identifikacija smrtno stradalih – rekao je inspektor Mariusz Ciarka, koji je pohvalio suradnju poljskih i hrvatskih policajaca. Vozač autobusa je, kako javljaju poljski mediji, brzo identificiran jer je bio zaglavljen za volanom, vezan sigurnosnim pojasom.

