Vlasnik poljskog autobusa u suzama: Ovo je nezamisliva tragedija, vozilo je bilo ispravno...

Minuta šutnje na rock-festivalu, poziv biskupa da se svi u subotu i nedjelju ujedine u molitvi za žrtve, ozlijeđene i za njihove obitelji, uplakani organizator puta i autoprijevoznik... Stotine izraza sućuti, od najvišeg političkog vrha Poljske i Hrvatske, preko crkvenih velikodostojnika, gradonačelnika, stranih veleposlanika. I prije svega, obitelji i bliske osobe Poljaka koji su u petak krenuli iz poljskog grada Częstochowa na hodočašće u Međugorje, ali tamo nisu stigli.

Nemaju informacije

Upravo oni su u subotu – naravno, uz putnike – bili prioritet: otvorene su telefonske linije i u Hrvatskoj i Poljskoj kako bi mogli do informacija o svojim bližnjima, a one su subotu u prvo vrijeme, barem one službene, dolazile na kapaljku u cijeloj kaotičnoj situaciji, kad su se informacije tek utvrđivale. Na mjesto nesreće i u bolnice odmah je poslano 12 poljskih policajaca koji u sezoni na Jadranu surađuju s hrvatskim kolegama kako bi pomogli i s prevođenjem i u tehničkim stvarima, na raspolaganju su im bile sve konzularne i druge službe u frenetičnom nastojanju da doznaju jesu li njihovi najbliži živi ili ih je zadesila druga sudbina. Paralelno s humanitarnim aspektom, otvorena je i istraga nesreće u Hrvatskoj.

VIDEO: Objavljena posljednja snimka poljskog autobusa prije nesreće

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Među putnicima u autobusu bila su tri svećenika i šest časnih sestara, a ostalo su bili vjernici, mahom ljudi iz okolice mjesta Sokołówa, Konina i Jedlnije, glasile su prve informacije poljskog Ministarstva vanjskih poslova. Riječ je o području u regiji Mazoviji, koja se prostire u središtu Poljske te dalje prema istoku, a središte je Varšava.

– Ne možemo do njih – kazao je u subotu oko 13 sat svećenik iz župe svetog Nikole u mjestu Jedlniji, otkuda je dio hodočasnika. Njegove riječi, nažalost, ponavljali su i drugi bliski putnicima dok su čekali vijesti. Nije se brzalo jer vlasti su željele biti potpuno sigurne prije nego što obavijeste obitelji i bliske osobe o sudbinama putnika.

Hodočašće u Međugorje organizirala je agencija Kod brata Josipa iz Varšave. Specijalizirani su za hodočasnička putovanja – često vode vjernike, posebno u Međugorje, ali i u Italiju, Svetu Zemlju, Meksiko, Libanon, Armeniju... Direktor Jarosław Miłkowski potvrdio je tu informaciju, ali nije mogao ništa drugo reći jer je bio u šoku.

Vlasnik autobusa Jacek Antoszkiewicz iz Płońska bio je pak u suzama.

– Ovo je tragedija, nezamisliva tragedija, ne mogu sada ništa reći, ništa ne dopire do mene. Sve je bilo organizirano kako treba. Jamčim za to – dodao je u trenutku kad je čuo – još nepotvrđene informacije da je i jedan vozač među poginulima.

Antoszkiewicz je rekao da njegovi vozači “sigurno ne mogu biti umorni”, a da je autobus prošao sve tehničke preglede i bio ispravan. To je potvrdilo i poljsko Ministarstvo infrastrukture priopćivši kako je vozilo proizvedeno 2011. godine, registrirano je u Poljskoj i ima sve zakonom propisane preglede. Tehnički pregled obavljen je u lipnju ove godine i vrijedio je do 13. prosinca 2022. godine, kazali su.

Izraze sućuti uputili su poljski predsjednik Andrzej Duda, premijer Mateusz Morawiecki, gradonačelnik Varšave Rafał Trzaskowski i brojni drugi političari. O stradalima se mislilo po cijeloj Poljskoj – pa i na rock-festivalu Pol’and’Rock koji se održavao od 4. kolovoza do subote u gradu Czaplineku. Minuta šutnje ipak je prekinula neprekidnu glazbu i zabavu.

VIDEO: Teška nesreća na A4: Sletio autobus, više poginulih, veći broj teško ozlijeđenih

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Otvorena istraga

Ipak, vjerojatno je najviše izraza sućuti i ohrabrenja preživjelima i obiteljima svih putnika dolazilo iz crkvenih redova. Nakon što je dobio informacije o nesreći u Hrvatskoj, biskup Krzysztof Wętkowski izrazio je sućut.

– Okružujemo molitvom sve stradale hodočasnike i njihove obitelji. Također molimo da se u crkvama biskupije Włocławek, posebno danas i sutra, moli za vječno spasenje poginulih, za zdravlje ozlijeđenih te za utjehu i snagu njihovim obiteljima – kazao je.

Neki će se prisjetiti da je jedan autobus s poljskim putnicima, koji su išli na odmor u Dalmaciju, doživio nesreću u Hrvatskoj 2017., no tada, na sreću, nije bilo žrtava. Zbog tragične nesreće u Hrvatskoj ured državnog tužiteljstva u Varšavi, na nalog tužitelja Zbigniewa Ziobre, pokrenuo je službenu istragu koja treba utvrditi što je prethodilo i što se dogodilo u subotu 6. kolovoza u 5.40 kod čvora Breznički Hum na autocesti A4 od Varaždina u smjeru Zagreba.