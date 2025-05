'Na izbore se izlazi i pobjeđuje ne zato da se osvoji Karlovac, već da se dobije prilika služiti građanima'

Damir Mandić, HDZ-ov gradonačelnik Karlovca, traži povjerenje birača za treći mandat. Transformacija grada koja se ostvaruje zahvaljujući gradskim i nacionalnim projektima, kaže, daje mu pravo ponovno tražiti podršku birača. Razgovaramo o kampanji u kojoj ga prozivaju i donedavni stranački kolege, a političari iz drugih gradova najavljuju kaznene prijave, ali i o novom izgledu Zvijezde, geotermalnim izvorima, gradu za 21. stoljeće...

Zašto smatrate da ste i dalje najbolje rješenje za budućnost Karlovca?

Vjerujem da mi ono što sam odradio u dva mandata u gradu Karlovcu daje za pravo tražiti povjerenje građana. Tu mislim na niz projekata, ali i na onaj važan element politike kada osvijestiš da je komunikacija s građanima na takvoj razini da imaš pravo tražiti povjerenje za novi mandat. U ovom trenutku u tijeku nam je niz projekata, izdvojit ću dvije krajnosti. Imamo obnovu Hrvatskog doma, što je ključni projekt u kulturi grada, riječ je o simbolu grada na puno široj razini. Uz to, postoje problemi u izvođenju radova u Zvijezdi. I jedno i drugo volio bih završiti.

Što je obilježilo vaš drugi mandat?

U drugom smo mandatu bili u fazi rekonstrukcija i obnova. U posljednje tri godine obnovili smo 16 km vrelovoda i ovo je prva zima da nismo imali puknuća vrelovoda i gejzire po gradu. Kino Edison je obnovljeno, Zvijezda je u fazi obnove. Iz te faze rekonstrukcija s trećim mandatom ulazimo u trenutak kada ćemo u gradu riješiti i osnove pretpostavke za budući razvoj. Kad je riječ o pitanju predškolskog odgoja, gradimo vrtić u Luščiću i dograđujemo područnu školu u Hrnetiću za predškolski odgoj, pa će sva djeca imati svoje mjesto u vrtiću. Idemo u dogradnju osnovnih škola Turanj i Mahično, gradimo novu školu u Luščiću, a s ta tri projekta sve će osnovne škole u Karlovcu biti u jednoj smjeni. Dodana vrijednost su i nove sportske dvorane uz škole Mahično, Braća Seljan i Rečica. Time će predškolski odgoj i obrazovanje imati standard koji Karlovac zaslužuje.

Hoćete li, ako pobijedite, imati isti tim? Odlazili su vam neki visokoobrazovani zaposlenici, zašto?

Sadašnju ekipa u gradskoj upravi, od pročelnika nadalje, čine ljudi koji imaju znanja, volje i što je ključno, stalo im je do grada te će i dalje biti moj tim. Što se tiče odlazaka, ima tu više razloga; jedan od njih je da ljudi koji su dugo u sustavu u jednom trenutku žele promjene, zbog primanja ili novih profesionalnih izazova. Činjenica je da je danas zahtjevno raditi u javnom sustavu i zbog izloženosti koja je puno prisutnija nego prije. U karlovačkoj gradskoj upravi, ali to mi potvrđuju i ostali kolege u Hrvatskoj, uz primanja koja mi u javnom sustavu nudimo teško dolazimo do ljudi sa specifičnim znanjima poput arhitekata, inženjera građevine, pravnika, pa i zanimanja vezanih uz urbanizam u Karlovcu. Zato sve ljude koji su u sustavu nastojimo motivirati sustavom materijalnog nagrađivanja i dati im priznanje koje im pripada. Vjerujem da svi koji dolaze u gradsku upravu i gradske tvrtke dolaze na posao s istim motivom kao i ja; da taj dan moramo odraditi najbolje što možemo za svoje građane. Najveći dio ljudi u sustavu tako i funkcionira.

Koji su projekti iz prošlog mandata ključni za budućnost grada?

Posljednji je mandat bio stresan za nas u gradskoj upravi, ali i za građane. Imali smo situaciju da se mijenja i postavlja 70 km nove kanalizacije, 50 km nove vodoopskrbne mreže i to je u najmanju ruku zakompliciralo svakodnevni život ljudima. No sada se postavljaju završni slojevi asfalta na tim trasama. To su projekti koji trebaju gradu, oni su rješenja za idućih 40 godina. primjerice na udaljenosti sedam minuta od grada nismo imali kanalizaciju, a toga sada više nema. Aglomeracija se, uza sve probleme koje je donijela, trebala odraditi. Tu su i projekti koji nisu isključivo u nadležnosti Grada Karlovca; županijski Centar kompetentnosti koji je dodana vrijednost za budućnost i generacije koje dolaze, sustav obrane od poplava uz Koranu i Mrežnicu koji je završen, a u izradi je onaj uz Kupu. Zadovoljan sam time što projekti žive na terenu. S Hrvatskim smo cestama uspjeli riješiti naše ključne projekte; imamo turanjsku obilaznicu, provodimo projekt nogostupa Zagrebačke ulice na D1, te dizanja nivelete ceste D36 uz Kupu. Te projekte država dugo najavljuje, a sada se realiziraju. Tu je i naš gradski prsten vezan za vojarnu Luščić, koji je u javnoj nabavi.

Prozivaju vas zbog povijesnog projekta aglomeracije u Zvijezdi. Pri njegovu izvođenju dosta je kuća stradalo; gdje je došlo do krive procjene, tko je kriv, kako ćete pomoći građanima?

Aglomeracija se u Karlovcu provodi na 14 lokacija, a Zvijezda je jedna od njih. Kada su počeli svi problemi u Zvijezdi, mislim pritom na oštećenja objekata, tek sam tada osvijestio zašto se desetljećima nitko nije usudio krenuti u taj projekt. Razgovarao sam i s malo iskusnijim ljudima od sebe, i s onima koji imaju životnog i političkog iskustva. Oni su mi približili neke stvari. No, aglomeracija u Zvijezdi je, unatoč svemu, projekt koji je presudan. On je bio je nužan jer bez njega za pet godina Zvijezdu ne bismo ni imali. Na tih pet kilometara radova po Zvijezdi, osim zamjene vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, mijenjani su i vrelovodi, DTK mreža i plin. Kompleksnost radova je izazovna. Činjenica je, pokazalo se na terenu, da je struka pri projektiranju i izvođenju radova očito trebala malo bolje ući u problematiku. Kada su se problemi dogodili, već je bilo kasno. Bez obzira na to što je problem oštećenja objekata po meni u javnom prostoru dobio previše političke dimenzije, odnosno postao je predmet političkog prepucavanja, s građanima smo od početka, od prije dvije godine, nastojali razgovarati i tražiti rješenja. Istina je i da su nam ruke vezane nekim ugovorima.

U ime Grada i mene kao gradonačelnika tvrdim da su izvođač i nadzor u tom dijelu najodgovorniji. Mi smo i na Gradskom vijeću donijeli odluku o izdvajanju sredstava za pomoć i time pokazali da ne bježimo od problema i preuzimanja odgovornosti prema građanima. No očito ćemo morati ući u neke procese da se stvarno utvrdi je li u projektiranju bilo propusta ili je u procesu provođenja projekta netko trebao u jednom trenutku izvući neke zaključke i na temelju toga donijeti odluku. Problem je, iz moje perspektive, nastao u prostoru stručnih procjena, a i završno rješenje mora biti u istom prostoru. Najvažnije je to što smo na istoj strani s građanima i da te probleme oštećenja, a jedan objekt po elaboratu treba ukloniti, riješimo s njima kako oni ne bi bili oštećeni. Imamo i problem Velike vojarne koja je u privatnom vlasništvu. Nastojimo i za to pronaći rješenje, jer imamo osigurana sredstva. Slijedi nam i projekt obnove Trga bana J. Jelačića gdje je i Velika vojarna. Problem devet teže oštećenih objekata u Zvijezdi moramo što prije riješiti kako ostali projekti uređenja Zvijezde i Trga ne bi čekali.

Kako ćete to riješiti?

Birokracija nije uvijek nešto negativno; vežu nas propisi i zakoni, utvrđivanje odgovornosti. Uprava tu nema puno prostora za manevriranje. Ljudski odnos prema stanovništvu obvezan je i to je naša odgovornost. Osigurali smo novac za vještačenje projekta pa bi ovlašteni sudski vještak trebao donijeti neke zaključke. To sigurno ide na korist građanima. Kontinuirano komuniciramo s građanima, nadzorom i izvođačem radova. Izvođač je na sastanku s građanima rekao da će preuzeti obvezu saniranja oštećenja. O tome postoji zapisnik, a iako sam tri puta pitao jesam li dobro čuo, to se nakon deset dana promijenilo i izvođač je potpuno okrenuo priču. Zašto? Ne znam. Najgore će biti budemo li morali ići u sudske procese; ne bih volio da se to dogodi, ali spremni smo.

Spominjane su i kaznene prijave protiv Vodovoda i kanalizacije i vas; jeste li bili na razgovoru s istražiteljima?

Ta se kaznena prijava odnosila na vodstvo Vodovoda i kanalizacije, ja nisam pozvan ni na jedan razgovor s istražiteljima. Prema onome što znam, smatram da nema elemenata za kaznenu prijavu. No nažalost, pojedini politički akteri takav način borbe koji uključuje i kaznene prijave koriste isključivo u političke svrhe. Maksimalno stojim na poziciji da svi na rukovoditeljskim pozicijama imaju odriješene i slobodne ruke da sve što rade bude zakonito u smislu brige o tvrtki i brige o sebi kao rukovoditelja. Kaznena je prijava složena u vidu političke borbe i mislim da od nje neće biti ništa.

Bojite li se mogućeg kaznenog progona?

Već osam godina otkako sam na čelu grada, a o tome mogu posvjedočiti i moji kolege, imam geslo da svi u okviru vlastitih poslova imaju odgovornost provjeriti zakonitost postupanja. Svim svojim rukovoditeljima rekao sam: "Ako vidite da vam sugeriram nešto što nije zakonito, dužni ste me upozoriti na to." Meni je u interesu da svi, kada odemo kući, mirno spavamo. Taj princip rada je obilježio dva moja mandata. Znam da će ljudi stvari promatrati ovako ili onako, no činjenica je da se u svakodnevnim poslovima može dogoditi neki propust, no lako se utvrdi što je namjera, a što propust. S te strane, nemam straha.

Piju li Karlovčani čistu i kvalitetnu vodu?

Problem zamućenja vode također je postao tema koju su pojedini političari koristili isključivo za svoje političko pozicioniranje. I to je u jednom trenutku postalo opasnije od slučaja sa Zvijezdom. U javnosti se izgubio fokus sa zdravstveno ispravne vode. Provodili smo sve zakonom propisane procedure, stručne službe i državni inspektorat na dnevnoj su razini pratili što se događa i postupa li gradski Vodovod i kanalizacija u skladu sa svim protokolima i propisima. No s druge strane u javnosti smo i po društvenim mrežama imali kaotičnu sliku čitave priče, razne opasne dezinformacije. Uzroci zamućenja su višestruki; struka je svjesna da je pokretanjem aglomeracije trebalo predvidjeti da bi se zamućenja mogla događati nakon hidrauličnih udara, odnosno kod pitanja tlakova. Promijenjen je i princip sanacije puknuća, pa se umjesto krpanja mijenja duža trasa, za što je ViK osigurao i dodatna sredstva. I treći element kod zamućenja je taj što se otvorilo pitanje opravdanih I neopravdanih prijava. ViK i ja dijelimo stav da smo građanima na raspolaganju, pa i kada im se ponekad to čini bespotrebno, svaki slučaj zamućenja moraju prijaviti ViK-u kako bismo mogli utvrditi uzrok i riješiti ga. Posljednjih se mjeseci uz redovna provode i dodatna ispiranja mreže, a sve je usklađeno s nadležnim službama na razini države. Preostaje mi ponavljati građanima da vjeruju institucijama; od naših do Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, državnog inspektorata i svih ostalih nadležnih tijela kada kažu da imamo kvalitetnu vodu.

Kako će izgledati karlovačka Zvijezda nakon obnove; kako planirate njezin razvoj?

Oružana je primjer; stari vojni objekt pretvoren u Centar kompetencija. Zvijezda će ipak u većem dijelu biti interpretacija. Državni je inspektorat u Zvijezdi nakon potresa uklonio pet objekata, što govori u prilog stanju objekata. I tu su ta dva segmenta u Zvijezdi; javne zgrade i privatni objekti. Imamo obnovljenu Oružanu, bit će obnovljen Gradski muzej, zgrada Kamoda, mala zgrada gradske uprave, bivša vojna ambulanta je obnovljena, kao i franjevački samostan i eparhija – sve je to obnovljeno javnim novcem i te će zgrade u interpretativnom dijelu dobiti na vrijednosti. Predstoji nam podrška privatnim vlasnicima. Od 2018. privatni vlasnici ne plaćaju komunalnu naknadu u Zvijezdi i to će trajati do 2026. Dajemo potpore obrtnicima koji uslijed radova posluju u Zvijezdi. Kada se komunalna infrastruktura uredi, očekujem da će biti više interesa privatnih vlasnika za ulaganje u svoje objekte. Bilo bi mi žao da dođe do zamjene stanovništva; da ljudi koji žive u Zvijezdi prodaju svoje nekretnine. To bi bila šteta zbog svih koji godinama čekaju obnovu. Zvijezda bez stanara i obrtnika ne postoji. Zato sufinanciramo vlasnicima obnovu fasada, krovišta, stolarije. Kao saborski zastupnik aktivno sam sudjelovao u sastavljanju novog zakona koji predviđa da će država sufinancirati trećinu obnova fasada zaštićenih objekata; dakle, trećinu bi platio vlasnik, a po trećinu država i grad. Kada bude obnovljen Trg bana Jelačića, kao centralno mjesto Zvijezde, i on će kao i čitava Zvijezda dobiti na reprezentativnosti. Bit će to arhitektonska cjelina i kulturna baština grada privlačna i ulagačima.

Projekti za grad u iduće četiri godine?

Novi dom umirovljenika u Karlovcu, obnova postojeće sportske dvorane Mladost, ali i gradnja nove sportske dvorane kada sagradimo dvorane uz škole. Bio nam je potreban akcijski zeleni plan da zatvorimo priču geotermalnih izvora. Tu smo dogurali prilično daleko; trebaju nam sredstva za istražnu bušotinu što moramo riješiti s Vladom RH, jer grijanje na geotermalnu energiju je budućnost grada Karlovca. Ne samo zbog klimatskih promjena, već i zbog činjenice da će energija biti sve skuplja. To su tri projekta u gradu koji nas čekaju. S nacionalne razine, to je drugi kolosijek pruge Karlovac – Zagreb koji je ključan za mobilnost. Važna nam je i treći trak autoceste i završetak sustava obrane od poplava. Ta tri projekta s nacionalne razine donijet će Karlovcu ono što mi godinama tvrdimo; to će biti grad u kojem se može raditi i živjeti, bit će poželjan za doseljavanje, čak i ako radite izvan grada. U idućem mandatu čeka nas završetak aktivnosti oko poduzetničke zone Selce; otkupili smo više od 80 posto zemljišta za komunalnu infrastrukturu i prometnicu. Zona uz autocestu zanimljiva je ulagačima. Veliki gospodarski sustavi u gradu Karlovcu definitivno rade dobro, ulažu u razvoj i širenje proizvodnje, no cilj nam je i da dođu neki novi.

Kako se danas percipira Karlovac; kroz manifestacije, aglomeraciju...?

Manifestacijama poput Dana piva, Zvjezdanog ljeta, Porina i ostalih vraćamo građanima njihov novac koji su uplatili putem poreza na potrošnju. Mislim da je to fer. Tako se odužujemo i svima koji se bave turizmom. Manifestacije su dobar i kvalitetan prozor u svijet, njima dižemo rejting grada i svega dobroga što imamo. Ušli smo u neke organizacije, poput Porina koji nam je bio zanimljiv i zbog Tjedna Porina jer su mnogi naši glazbenici i kulturni umjetnici u gradu dobili prostor da pokažu što rade. Što se percepcije grada tiče, ne treba bježati od toga da, nažalost, negativne teme više dobivaju prostor. No, koliko poslovno i privatno putujem Hrvatskom i svijetom, vidim da se doživljaj Karlovca promijenio nabolje, da više nismo samo grad koji se prepoznaje po socijalističkoj arhitekturi uz brzu cestu, već da nas prepoznaju i po rijekama, parkovima, manifestacijama. Međutim naša je posebna vrijednost, koja još uvijek traje, vrijednost gospodarstva koje je nadaleko prepoznatljivo od ranijih vremena, ali živo je i danas. Ne zaboravimo da smo do prije dvije, tri godine bili prepoznatljivi po poplavama, a danas to, zahvaljujući sustavu obrane od poplava koji je postavljen, više nije tako. Danas se dobiva poruka da je Karlovac po tom pitanju siguran za život.

Među izazivačima su vam oporbenjaci, ali i dosadašnji stranački kolege koji su pred izbore prešli u nezavisne i u kampanji najavljuju bolji Karlovac od vaše vizije razvoja grada? O čemu je riječ?

Mislim da oni nemaju bolju viziju Karlovca. Mislim da će u kampanji pokazati svoju viziju grada i razloge zašto su ušli u političku utakmicu. Projekti i programi koje mi trenutačno provodimo i planiramo nastaviti provoditi trebaju gradu Karlovcu. Nisam siguran da itko od mojih političkih oponenata u ovom trenutku Karlovcu može ponuditi nešto novo. Zašto? Svi živimo u istom gradu, svi imamo resurse koje imamo i svi imamo iste potrebe. Tvrdim da smo ja kao gradonačelnik, ova gradska uprava, a na koncu i HDZ na tom tragu i radili sve ove godine. Kad je riječ o dijelu ljudi koji je napustio HDZ i krenuo svojim putem, čini mi se da se tu radi o različitom poimanju HDZ-a. Od početka tvrdim da je HDZ samo alat za služenje građanima, a ne svrha za ostvarivanje vlastitih interesa. Također od početka tvrdim i da HDZ kao stranka definitivno ima najširi krug kvalitetnih ljudi koji mogu provoditi programe. No smatram i da izvan HDZ-a postoje ljudi koji to mogu raditi. Tvrdnje kako je Karlovac zarobljeni grad, da je HDZ sve privatizirao, sve se one lako mogu provjeriti, pa se može vidjeti da je ovaj HDZ u gradu Karlovcu osvijestio sebi neke stvari te tako i funkcionira, a to je da Karlovac nije naše vlasništvo niti smo ga mi na izborima osvojili pa da ga dijelimo između sebe. Imamo političku odgovornost, ne bježimo do toga, dobili smo povjerenje ljudi i tako funkcionirano. Naša je osnovna misao da služimo ljudima i rješavamo probleme. Bitna je razlika između mene i tih ljudi koji su otišli iz HDZ-a upravo u tome; ja smatram da je HDZ tu da služi ljudima, a ne da HDZ bude svrha sam sebi.

Kako po vama izgleda Karlovac 21. stoljeća?

Grad u kojem ćemo imati posloženu društvenu i komunalnu svakodnevicu. Dakle, da čovjek ima sve što mu treba na dnevnoj razini; svoje radno mjesto, rješenja za obitelj, odnosno za djecu, a i prostor za društveni i kulturni život. Grad u kojem svatko može ostvariti svoje potrebe i želje. Razvojno gledano, Karlovac je u odnosu na Hrvatsku prepoznao svoj trenutak; od zaštite prirode i energetske učinkovitosti do korištenja obnovljivih izvora energije. Kao grad imamo potencijal za to da imamo sigurnu opskrbu energijom, što je budućnost. Karlovac ima svoju industrijsku tradiciju koju treba čuvati i razvijati, a po njoj je drukčiji od drugih gradova. Karlovac je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji svoj proračun puni zahvaljujući industriji, a ne zbog trgovine ili turizma. To su dvije vrijednosti zbog kojih Karlovac ima dobru budućnost.

