Na listama Marije Selak Raspudić više od dvadeset 'bandićevaca'

Jedan od najvećih "pluseva" nezavisne kandidatkinje Marije Selak Raspudić zbog kojega se drži da može, uđe li u drugi krug, zahvatiti "široko" biračko tijelo i ugroziti aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića jeste njena nepovezanost u političkom radu s Možemo koji je trenutno na vlasti, ali i njena nepovezanost s Tomaševićevim prethodnikom, Milanom Bandićem. Za razliku od njenih protukandidata Davora Bernardića koji je s Bandić bio uvijek u dobrim odnosima i rijetko kada ga je kritizirao ili pak Pavla Kalinića i Ivice Lovrića koji su mu bili pročelnici, a HDZ-ov Mislav Herman držao mu većinu u Skupštini, Bandić pak HDZ-u u Saboru, Marija Selak Raspudić svoj je politički put gradila na drugačiji način - kao nezavisna preko liste Mosta.

Zato je i zanimljiv popis kandidata za liste koje je predala neki dan za Vijeća gradskih četvrti u Zagrebu, a na kojima je preko dvadesetak kandidata koji su na lokalnim izborima 2017. i 2021. bili na Bandićevim listama ili listama stranke Bandić Milan 365, a što će, nema sumnje, njena konkurencija pokušati iskoristiti. Na listama su i kandidati koji su nekada bili na listama Domovinskog pokreta, članova U ime obitelji i drugih istaknutih desičara. Među "bandićevcima" koji su se 2025. godine "skrasili" kod Selak Raspudić je i Krešimir Kompesak kojega je Krešimir Tkalec, član upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba optužio za fizički napad u vatrogasnoj blagovaonici. U tom trenutku, a bilo je to 2022. godine, Kompesak je osim što je u upravnog odboru Vatrogasne zajendice Grada Zagreba i treći mandat na čelu Vijeća gradske četvrti Podsljeme od kojih je na izborima 2017. godine mandat dobio kao član stranke Milana Bandića.

Sam Kompesak danas za Večernji list kaže kako mu je ta svađa podmetnuta, a za konstataciju da je on "bandićevac" kaže da nema veze s vezom. U stranci bivšeg gradonačelnika je, priznaje, bio, ali i brzo to požalio obzirom da se u njoj zadržao svega godinu dana. - Nisam se slagao s potezima i ljudima koji su u strukturama odstali do dana današnjeg pa sam otišao u nezavisne. Meni nikad nije bilo bitno tko je kome ljubavnik, htio sam da se nešto napravi u Podsljemenu i to me drži i danas. Hoću kanalizaciju, vodu, da djeca imaju gdje ići u vrtić. Imali smo potres, krvario sam, razbolio se od stresa. Ljudi to vide i znaju i zato i idem po četvrti mandat - kaže Kompesak kojeg su, dodaje, zvali svi, ali se odlučio za Selak Raspudić jer smatra da je ona zaslužila dobiti priliku za razliku od ljudi koji u Saboru nisu mogli niti do svog mandata doći nakon što su izbačeni. Kompesak je komentirao i snimku koja kruži, a na kojoj on navodno napada policajca. Kaže da je montirana, da on nije na snimci.

"Bandićevce" na svojim listama komentirala je i sama Selak Raspudić. Kaže kako su se prilikom sastavljanja lista za Zagreb vodili načelom da kandidati za gradonačelnicu, zamjenike i Gradsku skupštinu moraju biti novi ljudi koji do sada nisu bili stranački istaknuti i zato jedino na njenoj listi za Gradsku skupštinu nema bivših Bandićevih stranačkih kolega ili koalicijskih partnera. - Što se tiče niže razine mjesnih odbora i gradskih četvrti, tu smo bili otvoreni za suradnju s lokalcima koji su u zadnjem sazivu vijeća na toj najnižoj razini osvojili mandate na neovisnim listama i koji su iskazali interes da kao neovisni kandidati idu na našoj listi, a velika većina kandidata i na toj razini nikada nije bila politički aktivna-kazala je Selak Raspudić. Dodala je i kako je, ako govorimo o vezi s Milanom Bandićem, široj javnosti mnogo zanimljivija činjenica da je uhićen Kosta Kostanjević i to zbog korupcije na važnoj gradskoj funkciji, a kao nekadašnji SDP-ov i Bandićev, a danas vodeći upravljački kadar Možemo.

GALERIJA FOTO Trump želi biti papa? Društvene mreže eksplodirale: Pogledajte urnebesne fotomontaže!