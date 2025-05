Bila je na izbornim listama niza stranaka: 'Nisam preletačica, bila sam u samo jednoj stranci'

Na listi HDZ-a i njihovih partnera DP, HSU i HSS za članove zagrebačke Skupštine našla se i Gordana Rusak, koja se smjestila na 22. poziciju od ukupno 47 na listi. Mnogi su očekivali da će Rusak nastupiti na lokalnim izborima s Plavim gradom Ivice Lovrića, jer su prethodno bili u istom klubu. Međutim, nije željela komentirati razloge zbog kojih nije na listi s Lovrićem, već je uputila novinare 24sata da pitaju njega.

“Gospođa Rusak nije članica moje stranke, bila je samo dio kluba u Gradskoj skupštini. Sad je na listi HDZ-a”, odgovara Lovrić. Kako 24sata neslužbeno doznaje, Gordana Rusak tražila je da bude Lovrićeva kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika, no on je to odbio. Nakon toga, komunikacija između njih dvoje je prestala.

Rusak je u političkim krugovima poznata kao "preletačica", no na te optužbe odgovara da je bila članica samo jedne stranke- Milan Bandić 365, i to nakon njegove smrti. “Sve ostalo su neistine. Nikada nisam imala članstvo u nijednoj drugoj stranci. Kao nezavisna zastupnica i vijećnica bila sam u različitim klubovima sa strankama", izjavila je Rusak za 24sata. Također je podsjetila da je saborski klub nosio ime HSLS, BUZ i nezavisna Gordana Rusak, dok je u skupštini bio Plavi grad i neovisna Fortuna i Rusak.

“Kad ste dio kluba to vam administrativno i tehnički olakšava rad. Bez kluba nemate ured, računalo...Da nisam bila u klubovima ne bih mogla ni pitanja postavljati, došla bih na red valjda svakih deset mjeseci”, navela je. Rusak je i na izbornu listu koju predvodi HDZ ušla kao nezavisna, na što kaže da je ponosna, jer tvrdi da “HDZ ima dovoljno svojih članova i kvalitetnih ljudi da može popuniti listu.” Naglasila je da nikada nije bilo govora o tome da mora ući u HDZ kako bi bila stavljena na listu. Također je otkrila da je za postizanje dogovora bilo potrebno svega nekoliko sati.

Nakon što je 2015. godine osvojila saborski mandat na listi platforme Most, Rusak je napustila platformu usred pregovora o formiranju vlasti s Dragom Prgometom i Irenom Petrijevčanin Vuksanović. Trojac se potom okupio u Udruzi Hrid, koja je kasnije postala stranka. U samom završetku pregovora za većinu i prebrojavanja saborskih ruku, Rusak je završila u Klubu zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke.