Na humanitarnom koncertu za Ukrajinu u Beču nastupili i hrvatski glazbenici

Mi protiv rata, i za mir u svijetu”, bilo je geslo humanitarnog koncerta za Ukrajinu, na kojem su se u srijedu navečer u prekrasnoj dvorani palače Ehrbar u Beču okupila 23 umjetnika i glazbenika iz 23 zemlje, pa tako i iz Hrvatske, kako bi svojim besplatnim nastupom mogli pridonijeti prikupljanju novčane pomoći za 7,5 milijuna ukrajinske djece. One u Ukrajini, ali i na stotine tisuća one koja zbog invazije Rusije na Ukrajinu sa svojim roditeljima ili sami su u zbjegu. lli su već zbrinuti u susjednim zemljama, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, ali i u onima koje nemaju zajedničku granicu s Ukrajinom, ali ih veže prijateljstvo kao što su Austrija, Hrvatska, Slovenija…

Foto: Snježana Herek

Organizatori koncerta su bili Kulturni institut Poljske u Beču i EUNIC (Nacionalni institut za kulturu Europske unije) u suradnji s Kulturnim institutom Češke, Rumunjske, Mađarske (Collegium Hungaricum), Slovenskim informativnim centrom SKICA, te Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Austriji. Sav prihod s koncerta ide u korist UNICEF-a Austrije, čija je predstavnica u uvodnom dijelu predstavila projekte i programe pomoći namijenjene ukrajinskoj djeci. Kako su pozdravljajući eminentni skup, na kojem su se okupili brojni strani veleposlanici akreditirani u Austriji, ali i predstavnici austrijskog Ministarstva vanjskih poslova i drugih državnih i ostalih institucija rekli u ime organizatora, predsjednica Poljskog kulturnog instituta u Beču i predsjednik EUNIC-a, koncert je organiziran kako bi se “pomoglo djeci u nevolji, koje se ne smije ostaviti same”.

Oboje su također osudili invaziju Rusije na samostalnu, gotovo 45 milijunsku Ukrajinu. Na kraju koncerta organizatori su se zahvalili za veliki odaziv na koncert i priličnu svotu prikupljenih dobrotvornih novčanih priloga. Na koncertnom programu mogla se je čuti glazba raznih žanrova, od klasične i komorne glazbe preko barokne i španjolske glazbe, do tanga i ukrajinskih narodnih pjesama. Za svakog ponešto. Između ostalih, nastupili su i mladi hrvatski glazbenici u sastavu Josipa Bainac (mezzosopran), Karla Križ (violina) i Valentino Blasina (tenor), uz pratnju pijaniste Davida Hausknechta. Izveli su djelo mađarsko-austrijskog skladatelja Akosa Banlakyja “Liedphantasie Nr. 14”.

Foto: Snježana Herek

Riječ je o uglazbljenim lirskim tekstovima Antona Gustava Matoša kojeg, kako je za Večernji list nakon koncerta rekao skladatelj Banlaky, “izuzetno cijeni”. Istakao je kako ga je posebno impresionirao Matošev “Notturno”. Za sjajno i vrlo dopadljivo izvedenu Banlakyjevu skladbu mladi hrvatski glazbeni kvartet, publika je nagradila burnim i dugotrajnim pljeskom. Ponosan na mlade glazbenike bio je također i na koncertu nazočan hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić.

“Bio je to koncert za pamćenje i drago mi je da je i Hrvatska imala priliku s brojnim europskim zemljama predstaviti svoje izuzetno talentirane mlade glazbenika, na koje možemo svi biti ponosni. Ovim sudjelovanjem na koncertu Hrvatska se je također solidarno pridružila prikupljanju humanitarne pomoći za Ukrajinu, koju je napala Rusija”, rekao je za Večernji list veleposlanik Glunčić.

Foto: Snježana Herek

Glazbeni kvartet, Bainac-Križ-Blasina-Hausknecht također nam je rekao kako su ponosni da su i oni mogli dati svoj doprinos prikupljanju pomoći za ratom zahvaćenu Ukrajinu. Zadovoljstvo i sreća na licima naših mladih glazbenika bila je razumljiva jer su uspjeli ono što nikome prije nije uspjelo, a to je glazbeno prošetati Matoša Bečom i Austrijom, ali i ušima i srcima svih nazočnih predstavnika brojnih europskih zemalja, koji su sjedili u publici. Svi izvođači bili su sjajni, ali publika je posebno aplauzom nagradila mezzosopranisticu iz Ukrajine Annu Yasiutinu i najmlađeg, izuzetno temperamentnog pijanistu, također iz Ukrajine Lacia Duicsa. Oduševljene publike izazvao je i plesni par Jorge Talquenca i Dominika Greisigerova plešući tango na glazbu Miloša Avramovića (četverouglasta harmonika) i Macieja Lyezeka (gitara).

Poslastica večeri ostavljena je za kraj koncerta. Bio je to glazbeni kvintet The Rita & The Runaways sa dopadljivom vokalnom solisticom Ceciliom Cadman, Engleskinjom s bečkom adresom, koji su izveli više skladbi iz raznih dijelova svijeta, među njima i neke popularne, uz koje je publika pridružila se izvođačima, pljeskajući po taktu. U svakom slučaju koncert za pamćenje ne samo po izvođačima nego i po plavo-žutoj pozornici ukrašenoj u znaku boja ukrajinske zastave i odaslanim glazbenim porukama mira.