Na blagdan Svih svetih omogućena prodaja cvijeća i lampiona: 'Odluka je u skladu sa zakonom'

Vlada je na sjednici donijela odluku kojom se na blagdan Svih svetih omogućava rad specijaliziranih prodavaonica i drugih oblika prodaje izvan njih, a koji prodaju proizvode koji se tradicionalno kupuju na taj dan, kao što su cvijeće i lampioni. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović je rekao da na temelju Zakona o trgovini Vlada može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u dane blagdana u RH.

S obzirom da se bliži blagdan Svih svetih, odluka je da se omogući rad specijaliziranim prodavaonicama i drugim oblicima prodaje izvan prodavaonica, a koji prodaju proizvode koje građani tradicionalno kupuju na dan Svih svetih, kao što su cvijeće, cvjetni aranžmani, vijenci, svijeće, lampaši te prigodni proizvodi povezani s tim blagdanom, rekao je Filipović.

"Ova odluka je u skladu sa zakonom o trgovini i u skladu sa zakonom o blagdanima. Za sve zainteresirane", napomenuo je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Za energetsku obnovu kuća i zgrada 225 milijuna eura

Vlada je donijela i zaključak u vezi s energetskom obnovom obiteljskih kuća i višestambenih zgrada vrijednom ukupno 225 milijuna eura, kojim se nalaže da se prihodi od prodaje emisija stakleničkih plinova upotrijebe za energetsku obnovu tih objekata. Zaključkom se zadužuju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u 2023. godini osigurati sredstva u iznosu od 50 milijuna eura u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća i 25 milijuna eura u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva. U 2024. godini zadužuju se osigurati sredstva u iznosu od 70 milijuna eura u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća. Sredstva će se osigurati iz prihoda dobivenih od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj. Ujedno se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u 2024. i 2025. godini zadužuje osigurati do 80 milijuna eura za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Ukupno je, dakle, riječ o 225 milijuna eura, rekao je potpredsjednik vlade Branko Bačić i dodao da je osim tih sredstava vlada vlada aneksom Nacionalnog plana oporavka i odgovornosti osigurala još 904 milijuna eura za obnovu višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području zahvaćenom zagrebačkim i petrinjskim potresom.

Do lipnja 2026. godine u Hrvatskoj se planira obnoviti 1,7 milijuna četvornih metara stambenog prostora, rekao je Bačić. Napomenuo je da je zgradarstvo najveći potrošač energije u Hrvatskoj koje troši 50 posto ukupne energije, a u emisiji stakleničkih plinova sudjeluju s 15 posto pa je nužno ući u energetsku obnovu zgrada. Energetskom obnovom po njegovim riječima smanjit će se potrošnja energije, doprinijeti dekarbonizaciji, a kućanstvima pomoći da smanje račune za energiju.

HEP-u isti položaj kao i drugim poduzetnicima na tržištu el. energije

Vlada je izmijenila Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu električne energije, tako da HEP stavlja u isti položaj kao i druge poduzetnike na tržištu električne energije.

Izmjenom opskrbljivači koji su članovi HEP grupe imaju pravo na nadoknadu razlike ugovorene i maksimalne cijene, vezane uz naknadu troškova električne energije za kupce kategorije poduzetništvo, s tim da naknada ne može biti iznad cijene električne energije najviše u iznosu do 180 eura za megavatsat za period od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023., a od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. najviše do 150 eura za megavatsat, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Time se opskrbljivači iz HEP grupe od 1. travnja 2023. stavljaju u isti položaj kao i ostali opskrbljivači u Hrvatskoj, vezano uz naknadu troškova električne energije za kupce kategorije poduzetništvo, kazao je ministar. Izmjenama i dopunama uredbe, naglasio je, također se rješava problem visoke cijene tehnološke pare koja je za 12 poslovnih subjekata skočila sa 34 eura u 2022. godini, koliko je bilo do listopada prošle godine, na 180 eura poslije toga. Nadoknađuje im se 70 posto iznosa, to je nešto malo više od 11,5 milijuna eura.

Podaci prikupljeni od poduzetnika, navodi se u dokumentima Vlade, ukazuju da je prosječna cijena isporuke tehnološke pare tržišno određena za 12 potrošača te je do listopada 2022. godine iznosila 34,21 eura za tonu, u kojoj cijeni je uključena i naknada za distribuciju. Do promjene cijene dolazi u listopadu 2022. godine, kada je cijena iznosila 181,76 eura (prosječno ukupno povećanje cijene tehnološke pare za 12 poduzetnika je iznosilo čak 531 posto). Procijenjena razlika povećanja cijene (na razini 12 poduzetnika) u razdoblju listopad 2022. – rujan 2023. iznosi nešto više od 16,55 milijuna eura, od čega bi maksimalno dodijeljeni iznos programa od 70 posto iznosio 11,59 milijuna eura.

Napominje se kako se na temelju količina tehnološke pare koje se isporučuju korisnicima i koje se koriste u proizvodnim procesima, omogućava učinkovito korištenje sustava toplinarstva u centralnim toplinskim sustavima u gradovima Zagrebu, Osijeku i Sisku te da bi se cijena toplinske energije, bez postojanja ovih kupaca, prenijela na ostale kupce kategorije kućanstvo i poduzetništvo, posebice u dijelu troškova distribucije.

Također, ne bi se osigurala adekvatna učinkovitost kogeneracijskih plinskih postrojenja u proizvodnji električne energije bez korištenja toplinske energije, posebice izvan ogrjevne sezone. Ovim se dakle osigurava ostanak i podržava veće korištenje tehnološke pare u tehnološkim procesima kao jedna od mjera energetske učinkovitosti.

Izmjene Zakona o službenicima i namještenicima

U saborsku proceduru Vlada je uputila izmjene Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima se, između ostalog, uređuje radno-pravni status zajedničkog službenika jedinica lokalne samouprave koje se funkcionalno povezuju.

"Izmjenama i dopunama zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi uređuje se, među ostalim, radno-pravni status zajedničkog službenika ili službenika zajedničkog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave koje se funkcionalno povezuju", rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Kako je navedeno u prijedlogu zakona, izmjene su propisane s obzirom na to da jedinice lokalne samouprave mogu zajednički organizirati poslove, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje sredstava iz fondova EU. Malenica je naveo kako se također utvrđuje i obveza polaganja državnog ispita odgovarajuće razine službenicima i namještenicima upravnih tijela općina, gradova i županija te rokovi za polaganje i posljedice neizvršenja obveze polaganja državnog ispita na isti način kako je uređeno i za državne službenike.

Ovim zakonskim prijedlogom dodatno se uređuju odredbe o imenovanju privremenog pročelnika upravnog tijela. Uz to, predlaže se i donošenje etičkog kodeksa za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne samouprave.

"Time će se utvrditi institucionalni okvir za njegovu provedbu, a službenike obvezati da na početku rada potpisuju izjavu o nepostojanju sukoba interesa. Time će se, u skladu sa Strategijom sprečavanja korupcije, osnažiti etički standard na svim razinama", rekao je Malenica.

Prema prijedlogu zakona, službenik će izjavom potvrditi da, primjerice, nema otvoren obrt u području djelatnosti na kojem je zaposlen. Ako je ne potpiše, to će predstavljati laku povredu službene dužnosti. Malenica je također istaknuo kako se izmjenama uređuje i pitanje objave pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela jedinice lokalne samouprave, donošenje i stupanje na snagu Plana prijema u službu.

"Ovim zakonskim prijedlogom usklađuju se pojedini instituti na isti način kao što je to uređeno i Zakonom o državnim službenicima, poput prava na žalbu protiv rješenja, zastare i rokovi kod povreda službene dužnosti, prestanak službe i slično", rekao je.

Prema tekstu prijedloga zakona, neke od najznačajnijih izmjena i dopuna Zakona koje Vlada predlaže uključuju i mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu u službi u upravnim tijelima JLS-a, s obzirom na to da su sve izraženije potrebe za takvom vrstom rada. Također, utvrđuje se mogućnost prijema, odnosno zadržavanja u službi korisnika starosne mirovine koji ima manje od 67 godina života na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, do polovice punog radnog vremena.