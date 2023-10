UŽIVO Plenković: Takve mjere imaju Austrija, Njemačka... Nije u Hrvatskoj neki poseban problem

Premijer Andrej Plenković jutros na sjednici Vlade komentirao više tema, a posebnu je pozornost pridao slovenskoj najavi kontrola na granicama. Detalje te teme potom je pobliže objasnio na konferenciji za medije. Naime, slovenska vlada danas će odlučiti o uvođenju kontrola na granicama s Hrvatskom i Mađarskom zbog povećane razine procjene terorističke opasnosti. Na sjednici je, podsjetimo, Plenković ustvrdio kako je riječ o privremenom potezu koji nije novitet.

"Uvođenje graničnih kontrola, želim naglasiti, nije novitet. Do njega dolazi zbog migracijskih trendova i procjena o pojačanim sigurnosnim prijetnjama zbog terorizma. Važno je napomenuti da je ovo privremeno", pojasnio je na sjednici te ustvrdio kako privremena kontrola treba ostati "iznimka koja se uvodi samo kao posljednja mjera koja treba biti podložna strogim uvjetima, posebno u pogledu primjene i trajanja".

Na konferenciji za medije istaknuo je da je ono što je Slovenija odlučila napraviti "isključivo vezano za odluku Italije. Moramo kontekstualizirati. Italija je to donijela iz niza razloga, ima ogroman priljev migranata".

Napad Hamasa na Izrael, dodaje, izazvao je val konkretnih napada u Europi, a postoje i određene prijetnje te mjere opreza. "Potez Italije prema Sloveniji i Slovenije prema Hrvatskoj treba staviti u taj kontekst", istaknuo je Plenković.

Potom je pojasnio funkcioniranje privremenih graničnih kontrola u Schengenu. "Treba znati da takve mjere Austrija ima, primjerice, prema Češkoj. Njemačka prema Poljskoj, Češkoj i Švicarskoj. Norveška u svim svojim lukama. Njemačka na kopnenoj granici s Austrijom. Austrija sa Slovačkom. Češka sa Slovačkom, Poljska sa Slovačkom, Slovačka s Mađarskom, Švedska na svim granicama, Francuska na svim unutarnjim granicama, Austrija s Mađarskom i Slovenijom, Danska na svim unutarnjim granicama. To je praktički šira pojava. Ovo nema veze s Hrvatskom, u smislu da je ovdje neki poseban problem. Ovo je u kontekstu promijenjene sigurnosne situacije i prijetnju terorizma", naveo je.

Što se tiče Frontexa, kaže kako je zajednička pozicija Hrvatske i Slovenije bila da Frontex sklopi sporazum s BiH i da pomogne institucijama BiH u zaštiti granica, odnosno pri izlasku nezakonitih migranata.

"To je ono što mi želimo, o tome ću razgovarati danas s Borjanom Krišto, da vidimo u kojoj je fazi taj postupak", ističe.

Najavio je kako će se održati trilateralni sastanak na kojem će se razgovarati u kojoj su mjeri ovakvi potezi potrebi. "Naše čvrsto uvjerenje kao Vlade je da ponovno uspostavljanje policijske kontrole na granicama teško da može spriječiti terorizam. Ono može percepcijski djelovati da su sigurnosne mjere više i dignute. Ono na čemu mi inzistiramo je na puno većoj policijskoj suradnji, koja je dobra. Hrvatska je u zadnje vrijeme uhitila preko tisuću krijumčara", rekao je Plenković, dodajući kako "mi radimo posao koji je dobar".

Također, napomenuo je kako Slovenija mjere uvodi i prema Mađarskoj. Upitan za komentar oko kritika slovenskog ministra koje su se pojavile u medijima, Plenković kaže kako se ministar susreo danas s Davorom Božinovićem te na tom susretu nije kritizirao Hrvatsku. Sastanak ministara unutarnjih poslova, koji još traje, posvećen upravo temi kontrola na granicama.

"Schengenski zakonik predviđa ovakve situacije. Ovo je prvi put za nas, ali to se nerijetko događalo", kaže premijer te navodi: ""Što se tiče ideje je li Schengen gotov, nije gotov". S obzirom na to da je i na sjednici Vlade kazao kako se pozorno prati sigurnosna situacija u zemlji, napomenuo je: "Policija i sigurnosne službe povećale su budnost. Nema ničega što mi imamo da bi kod bilo koga u Hrvatskoj izazivalo osjećaj nesigurnosti".

Kako će same granične kontrole izgledati, još uvijek nije u potpunosti jasno. "Mi još nismo vidjeli odluku slovenske ni talijanske vlade. U načelu sve te privremene mjere imaju ležerniji karakter, nisu one uspostava tvrde granične kontrole kao što je na granici Hrvatske i zemalja koje su van Schengena", ističe te dodaje kako ne zna koliko će mjere trajati.

"Koliko shvaćam, Slovenija će raditi sadržaj odluke na modelu onoga što će Italija primjenjivati prema njima. Moraju tražiti dozvolu, konzultirati nas... Neke privremene mjere mogu se donijeti na deset dana pa produžiti na dva mjeseca. Onaj koji poduzima mjere ima teret dokazivanja da su mjere nužne", dodaje. "Ako će slijediti što Italija namjerava napraviti, to bi moglo biti u subotu, za dva dana".

Navijači BBB-a

S obzirom na to da Grci analizom DNK nisu na noževima pronašli otiske navijača iz Hrvatske, Plenković je kazao: "Mene to ne iznenađuje s obzirom na razmjenu informacija koje cijelo vrijeme imamo s grčkom stranom. Ta činjenica praktički je bila poznata. Međutim, očekujem nakon naših zadnjih razgovora u ponedjeljak da dođe i do najbitnijih odluka, da se napravi ozbiljna trijaža u procesu istrage, da se dio ljudi vrati u Hrvatsku"

Na pitanje očekuje li da će neki uskoro biti oslobođeni, odgovorio je kratko: "Da".

Uskoro opširnije...