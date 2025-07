Muškarce na plaži koji su molili krunicu da se turistice pokriju rastjerao je svećenik: Borimo se protiv bile kuge

Subota

19. 7. 2025.



Neobičan incident dogodio se na glavnoj plaži u Makarskoj, gdje već danima grupa potentnih muškaraca kleči i moli krunicu apelirajući da prisutne kupačice iz zemlje i inozemstva pokriju gole grudi i obuku barem gornji dio bikinija, ako već ne žele na plažu u pristojnim jednodijelnim kostimima. Jutros je iza mise na plažu dotrčao lokalni župnik i zapovjedio im da napuste položaje na plaži, a kada su molitelji razočarano odbili, došlo je do naguravanja pa je morala intervenirati policija. Župnik je priveden zbog narušavanja javnog reda i mira, a tijekom privođenja uspio se obratiti novinarima: "Mi se borimo protiv bile kuge i molimo Boga da se više dice rađa, u župi mi je 50 neoženjenih momaka, a ovi budalaši traže da se fertilne žene pokriju i sakriju, umisto da se spoje s našin momcima i rađaju dicu!", rezignirano je izjavio dobri fra Dinko.

Nedjelja

20. 7. 2025.



Policija nema mira ni u Splitu. Interventni odred splitske policije morao je postupiti po naređenju i spriječiti masovnu tučnjavu elitnih postrojbi Torcide sa specijalnom inženjerijskom brigadom BBB-a. Na kraju se ispostavilo da je riječ o nesporazumu. Dakle, do BBB-a je došla informacija da se nakon splitskog velenevremena oštetila poljudska ljepotica i da vizionarska nova HDZ-ova vlast želi rušiti to ruglo socrealističke arhitekture i na njegovu mjestu sagraditi veličanstveni bastard šoping-centra, hotela, stambene zgrade i stadiona. BBB-ovci su odmah oformili brigadu inženjeraca i uputili se u Split pomoći pri rušenju, i to besplatno: "Došli smo srušiti Poljud, ovoga puta legalno", izjavio je Borna, vođa navijača Dinama. Međutim, pripadnici Torcide poručuju da će braniti Poljud dok u njima živo srce bije, jer je on njihov dom, a oni su za dom spremni i mrijeti!

Ponedjeljak

21. 7. 2025.



Bilježimo niz incidenata diljem Dalmacije koje izazivaju natopljeni strani turisti koji su ove godine prilično zaobišli našu zemlju, a oni koji su došli stalno nešto prigovaraju. Tako je u Dubrovniku gost umjesto boce vina naručio vodu iz slavine pa mu je iznervirani konobar Maro prolio po glavi, dok su u Makarskoj konobari Nemanja i Jovan prebili dvojicu Čeha nakon što su tražili da im se donese pola pizze i dva tanjura. Na splitskoj rivi konobarica Mladenka privedena je nakon što je počupala za kosu Kanađanku koja je dva sata sama za stolom pila makijato i pri tome popila tri čaše vode besplatno.

Utorak

22. 7. 2025.



Stanovnike Kajzerice i područja oko Hipodroma jutros su probudili policijski transporteri i policajci s dugim cijevima koji su blokirali cijeli kvart. Prepadnutim građanina poručeno je da ostanu u kućama dok je trajala redarstvena akcija privođenja dvoje Tomaševićevih terorista koje se sumnjiči za jedan od najvećih zločina u pravnoj državi Hrvatskoj – degradiranje zaposlenika! Dvoje krimosa degradirali su zaposlenike koji su svjedočili protiv Koste Kostanjevića, koji se, izgleda, malo zaigrao sa stvarnim plaćanjem fiktivnih zaštitara pa ga je hrvatski Elliot Ness Turudić spremio onkraj brave. Sada su dolijali njegovi jataci. Javnost je ostala šokirana kada je doznala da se netko uopće upustio u tako nečasnu rabotu poput degradiranja zviždača jer tako nešto do sada nije zabilježeno u neovisnoj Hrvatskoj.

Srijeda

23. 7. 2025.



U moru, na zemlji i u zraku traju pripreme naših moćnih Oružanih snaga za proslavu 30 godina veličanstvene ratne pobjede u Oluji. Tisuće sudionika, naših mornara, pilota i pripadnika pješaštva danima vježbaju za mimohod koji će se održati u Zagrebu. Mnogi žele sudjelovati, ali mnogi će ostati i razočarani. Tako su se za sudjelovanje u mimohodu prijavili i saborski zastupnici Grmoja i Troskot iz Mosta te vukovarski gradonačelnik Pavliček, ali su odbijeni. Ljubazno im je objašnjeno da se u njihovo domoljublje ne sumnja, ali moraju paziti na vlastitu i na sigurnost gledatelja. Naime, trojica domoljuba nisu služila vojsku, nego su uložila prigovor savjesti pa bi se pri prvom susretu s uniformom i naoružanjem mogli ozlijediti. U mimohodu neće sudjelovati ni vrhovni zapovjednik Zoka, jer je brigadir Burčul procijenio da je tako najbolje: "Predsjednik je vrlo živahan pa se bojimo da ne bi opet pokušao skočiti s transportera, a znamo kako je to zadnji put završilo", poručuju iz osiguranja vrhovnog zapovjednika.

Četvrtak

24. 7. 2025.



Na graničnom prijelazu Vinjani Donji pri ilegalnom prelasku granice zaustavljeno je dvoje ljudi. Provjerom identiteta utvrđeno je da se radi o V. A. (101) iz Splita, bolničarki u partizanskoj mirovini, i I. P. (50) iz Vukovara. Policajci su se šokirali kada su vidjeli da je I. P. zavezan i da ga vremešna gospođa drži na nišanu hodajući nekoliko metara iza njega. Kada su je razoružali i upitali zašto je lišila slobode nesretnog čovjeka i kamo ga vodi, V. A. ih je odgovorom ostavila bez teksta: "Zarobila san ga jer mi je reka da traži ustaše, pa sam ga zarobila i sada ga vodin u Široki Brig di ću ga pridat drugu Vicku i našoj komandi, pa neka mu oni sude po kratkom postupku." Nakon toga su graničari pozvali hitnu, koja je gospođu odvela u bespuća povijesne zbiljnosti, a nesretnom I. P. vratili su lopatu i pustili ga da nastavi što je započeo.

Petak

25. 7. 2025.



Kada je jutros u Čavoglavama zazvonio telefon i kada je Marko shvatio da ga zove osobno američki predsjednik i budući nobelovac Donald, nije mogao vjerovati. Da, podršku našem Marku, kojega strani mediji optužuju da je ustaša i nacist samo zato što pozdravlja domoljubnim pozdravim koji je posve slučajno isti kao i ustaški, dao je sam Donald: "Markane, evo te pozdravljamo i Melanija i ja. Tako kako razapinju tebe samo zato što si domoljubno '91. dizao desnicu visoko u zrak na koncertima i vikao domoljubni pozdrav, koji nema veze s ustaškim, iako je isti, tako i mene povezuju s pedofilom Epsteinom, s kojim sam malo tulumario prije 20-ak godina. Iako Epstein s kojem sam tulumario nije onaj koji je zbog takvih tuluma osuđen kao seksualni predator, iako je isti", u dahu je izgovorio Donald.