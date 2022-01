Muškarac zatočio ljude u sinagogi u Teksasu, policija pregovara s njim

Policajci pregovaraju s čovjekom koji je tijekom subotnjeg bogoslužja koje se prenosilo uživo zatočio ljude u sinagogi u Colleyvilleu u Teksasu i drži ih kao taoce, navodi list Fort Worth Star-Telegram.

Ranije je policijska uprava Colleyvillea objavila na Twitteru da provodi specijalnu operaciju u bloku u kojem se nalazi kongregacija Beth Izrael i da će se svi stanovnici u neposrednoj blizini evakuirati.

We are currently conducting SWAT operations around the 6100 block of Pleasant Run Rd. All residents in the immediate area are being evacuated. Please avoid the area.