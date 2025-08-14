Muškarac 8 osam godina živio s nožem u prsima: Liječnici ostali u čudu kada su saznali jedan detalj

U Nacionalnoj bolnici Muhimbili u Tanzaniji zabilježen je nevjerojatan medicinski slučaj koji je šokirao liječnike. Naime, 44-godišnji muškarac, čije ime nije objavljeno, obratio se liječnicima zbog gnojnog iscjetka ispod desne bradavice, što je izazvalo zabunu jer pacijent nije pokazivao druge simptome. Bez bolova u prsima, otežanog disanja, kašlja ili vrućice, njegovi vitalni znakovi bili su potpuno normalni, što je dodatno zbunilo medicinsko osoblje. Tijekom razgovora s pacijentom, liječnici su saznali ključni detalj: prije gotovo deset godina, muškarac je bio upleten u nasilnu svađu tijekom koje je zadobio više posjekotina na licu, leđima, prsima i trbuhu. Iako su rane tada liječene, pacijent je izjavio da nije znao ništa sve do pojave gnojnog iscjetka. Ovaj podatak potaknuo je liječnike na daljnje pretrage, a rendgenska snimka prsnog koša otkrila je nevjerojatan uzrok: velika oštrica noža bila je zaglavljena u srednjem dijelu njegovog prsnog koša, javlja Mirror.

Rendgenski snimci pokazali su da je nož ušao kroz desnu lopaticu, ali je na nevjerojatan način izbjegao sve vitalne organe, što objašnjava kako je pacijent mogao živjeti bez ozbiljnih zdravstvenih problema toliko godina. Liječnici su pažljivo izvršili operaciju uklanjanja noža, tijekom koje je istovremeno iscijeđen gnoj uzrokovan mrtvim tkivom. Nakon operacije, pacijent je proveo 24 sata na intenzivnoj njezi, a zatim je prebačen na opći odjel gdje je proveo deset dana pod nadzorom liječnika. Prema izvješću objavljenom prošlog mjeseca u časopisu Journal of Surgical Case Reports, pacijent se uspješno oporavio, a kontrolni pregledi pokazali su da nije bilo komplikacija. Ovaj slučaj ističe iznimnu otpornost ljudskog tijela, ali i važnost detaljne anamneze i rendgenske dijagnostike u otkrivanju neobičnih zdravstvenih stanja.