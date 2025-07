Rutinski posjet optičaru promijenio joj je život: 'Umjesto naočala dobila sam tumor na mozgu'

U mnogim slučajevima, dijagnoza raka dolazi neočekivano, ne kao rezultat ciljanih pregleda, već usput, tijekom rutinskih ili potpuno nevezanih liječničkih pregleda. Bilo da se radi o kontrolnom ultrazvuku, pretragama zbog bolova, umora ili nečeg sasvim drugog, mnogi ljudi prvi put saznaju za postojanje bolesti upravo tada. Ovakva otkrića često izazivaju šok i nevjericu, ali istovremeno mogu značiti i veću šansu za uspješno liječenje jer se rak u tim slučajevima ponekad otkrije u ranoj fazi, prije nego što se pojave ozbiljni simptomi. Tako je jednoj ženi dijagnosticiran tumor na mozgu nakon rutinskog pregleda vida, a dodatan šok bio je kada su joj liječnici četiri mjeseca kasnije otkrili da ima i rak dojke.

Elizabeth Craig (55) otišla je na standardni pregled u svoju lokalnu ordinaciju u siječnju 2022. kada je njezin optičar primijetio nešto neobično tijekom pregleda, piše New York Post. Dijagnosticiran joj je meningeom nakon što je magnetska rezonanca otkrila tumor na mozgu koji je pritiskao očni živac. Na kontrolnom pregledu četiri mjeseca kasnije, liječnici su uočili sumnjiv čvor u Elizabethinoj desnoj dojci i dijagnosticiran joj je rak dojke. "Kada su mi rekli da imam tumor iza oka, tada sam se osjećala potpuno preplavljeno. Nije mi djelovalo stvarno. Došla sam samo po nove naočale, a u roku od nekoliko dana vodila sam razgovore o operaciji mozga. Odmah sam pretpostavila da je riječ o raku i misli su mi krenule prema najgorem mogućem scenariju", rekla je Craig iz Northamptonshirea u Engleskoj.

Dodala je da je dobivanje dvije dijagnoze za tako kratko vrijeme bilo teško za obraditi. "Osjećala sam se kao da mi se život vrti u vrtlogu", objasnila je. Elizabeth je upućena u Opću bolnicu Kettering nakon što je optičaru bilo neobično da ne vidi na lijevo oko, ali nije imala vidljivih problema sa samim okom. Dijagnoza joj je postavljena u siječnju 2022. i obavila je daljnje pretrage, poput krvnih pretraga. U svibnju 2022. obavila je kontrolni CT te je upućena u kliniku za dojke gdje joj je u svibnju 2022. dijagnosticiran rak dojke.

"U početku nisam mnogima rekla za ovu zastrašujuću vijest. U to vrijeme bila sam sa svojim partnerom Paulom samo šest mjeseci i nisam ga htjela opterećivati, ali on je bio nevjerojatan i podržavao me u svakom koraku", izjavila je 55- godišnjakinja. Craig je kasnije te imala mastektomiju i uklanjanje limfnih čvorova, a zatim je započela radioterapiju u lipnju 2023. godine. Nakon što je dobila potvrdu da je izliječena od raka dojke, vratila se u bolnicu da bi razgovarala o operaciji tumora na mozgu, no odlučila je odgoditi operaciju da bi se ona i Paul mogli vjenčati u lipnju 2024. godine.

U veljači ove godine, Craig je podvrgnuta složenom devetosatnom postupku da bi uspješno uklonila veći dio tumora na mozgu, za koji je kasnije potvrđeno da nije kancerogen. Sada sudjeluje u izazovu 88 čučnjeva dnevno u srpnju organizacije Brain Tumor Research, s ciljem da svaki dan tijekom ovog mjeseca izvede 88 čučnjeva.

Ukupan broj čučnjeva do kraja srpnja simbolično predstavlja 3192 eura (2728 funti) koliko stoji financiranje jednog dana istraživanja u jednom od Centara izvrsnosti te dobrotvorne organizacije. "Prihvaćanje ovog izazova je osobno. Dok se meni to nije dogodilo, nisam shvaćala koliko je istraživanje tumora mozga nedovoljno financirano, iako taj tumor ubije više djece i odraslih mlađih od 40 godina nego bilo koji drugi rak. Želim učiniti sve što mogu da bih podigla svijest i pomogla da se nešto promijeni", zaključila je.