Muškarac (55) u Šibeniku pokušao ubiti nevjenčanu suprugu

Tragedija u Požegi

Odvjetnica osumnjičenog za smrt vojnika: Priznao je. Zamjenik načelnika: Ne možemo govoriti o motivu

"Naši policijski službenici su bili u redovitoj ophodnji i bez ikakvog poziva su nakon nekoliko minuta došli na mjesto događaja. Zatekli su žrtvu i nekoliko građana. Tu je bio i počinitelj, ali u tom trenutku nismo znali da je to on", rekao je Dalibor Bauer, zamjenik Policijske uprave požeško-slavonske. Odvjetnica osumnjičenog potvrdila je kako je on priznao počinjenje djela.