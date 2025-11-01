Naši Portali
TRAGEDIJA U ZADRU

Muškarac (45) konzumirao drogu i umro, uhićen diler

VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
01.11.2025.
u 17:39

Radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, nad tijelom muškarca provedena je obdukcija te je izuzet biološki materijal za potrebe daljnjih vještačenja

Nakon konzumiranja droge u Zadru umro je 45- godišnjak, a 42-godišnji muškarac koji mu je dao drogu na trošenje je pritvoren, izvijestila je zadarska policija. Kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga proveli su policijski službenici Policijske postaje Zadar, s ispostavom u Ninu. "Osnovano se sumnja da je osumnjičeni muškarac za sada neutvrđenu količinu i vrstu droge dao na trošenje 45-godišnjaku koji je nabavljenu drogu konzumirao čime je u utorak, 28. listopada u Zadru, u konačnici prouzročena njegova smrt.

Radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, nad tijelom muškarca provedena je obdukcija te je izuzet biološki materijal za potrebe daljnjih vještačenja", izvijestila je policija. Zbog sumnje da je 42-godišnjak počinio kazneno djelo omogućavanja trošenja droga, nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, stoji u priopćenju.

Ključne riječi
diler droga Zadar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Kupnja