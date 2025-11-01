Muškarac (45) konzumirao drogu i umro, uhićen diler

Nakon konzumiranja droge u Zadru umro je 45- godišnjak, a 42-godišnji muškarac koji mu je dao drogu na trošenje je pritvoren, izvijestila je zadarska policija. Kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga proveli su policijski službenici Policijske postaje Zadar, s ispostavom u Ninu. "Osnovano se sumnja da je osumnjičeni muškarac za sada neutvrđenu količinu i vrstu droge dao na trošenje 45-godišnjaku koji je nabavljenu drogu konzumirao čime je u utorak, 28. listopada u Zadru, u konačnici prouzročena njegova smrt.

Radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, nad tijelom muškarca provedena je obdukcija te je izuzet biološki materijal za potrebe daljnjih vještačenja", izvijestila je policija. Zbog sumnje da je 42-godišnjak počinio kazneno djelo omogućavanja trošenja droga, nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, stoji u priopćenju.