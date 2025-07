Širi se prilično zastrašujuća karta na kojoj je i Hrvatska, objavio ju je Musk. Samo jedna država je u zelenom

Američki milijarder Elon Musk ponovno je izazvao pozornost objavom na društvenoj mreži X, gdje je podijelio kartu koja prikazuje stope fertiliteta u europskim zemljama. Uz grafički prikaz, Musk je poručio: "Ili će Europa početi imati velike obitelji ili će nastaviti umirati", aludirajući na ozbiljan demografski izazov koji pogađa kontinent. Stopa fertiliteta označava prosječan broj djece koje žena rodi tijekom svog plodnog razdoblja, od 15. do 49. godine života. Idealna vrijednost koja osigurava održanje broja stanovnika iznosi oko 2,1 djeteta po ženi. Međutim, podaci pokazuju da većina europskih zemalja daleko zaostaje za tom brojkom. U mnogim državama stope su izrazito niske, što upućuje na zabrinjavajući trend depopulacije.

Iako su brojke općenito loše, neke zemlje ipak stoje nešto bolje. Hrvatska, Slovenija, Francuska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Moldavija spadaju u kategoriju s nedovoljnom, ali ne i ekstremno niskom stopom fertiliteta. Na karti koju je Musk objavio, posebno se ističe Kosovo, označeno zelenom bojom, s fertilitetom od 1,9, što je najbliže granici potrebnoj za zamjenu generacija.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98