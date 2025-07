Svijet, a pogotovo Amerika, sve više sliče na film 'Idioti budućnosti', u kojemu su glupi nadživjeli pametne

IVAN HRSTIĆ

Ako ne znaš šta je bilo: Nakon Thompsonova koncerta više ništa nije kao što je bilo

Tomašević je nekad i sam hodočastio na Thompsonove kancerte. Da je u tim godinama, išao bi i na Hipodrom. I uglas s Ivanom Anušićem otpozdravljao bi Marku Perkoviću sa "Spremni!!!". Lako moguće da bi uz čašicu više među njih zabasao i mlađi Peđa Grbin. TO je, naravno ono što užasava one koji demonstrativno ustaše pred veličanstvenim koncertom na Hipodromu. TO što znaju da bi dobar dio njih zapravo uživao u tim domoljubnim pjesmama. TO što znaju da njihova djeca ili djeca njihove djece - prije ili kasnije hoće!