Mračna povijest Hiltona: Napad na Trumpa dogodio se u istom hotelu u kojem je teško ranjen legendarni američki predsjednik

Trebala je to biti glamurozna večer na kojoj će se američki predsjednik Donald Trump obratiti novinarima u jednoj washington­skoj plesnoj dvorani. No glamur su prekinuli pucnjevi koji su uzvanike natjerali da se bace na pod, dok su američkog predsjednika pripadnici osiguranja hitno izveli iz dvorane. Trump je sjedio na pozornici tijekom godišnje večere Udruge dopisnika Bijele kuće, kojoj je prvi put prisustvovao kao predsjednik, kada su glasni pucnjevi prekinuli događaj i natjerali njega i ostale da uznemireno podignu pogled. Novinari i uzvanici koji su prisustvovali događaju svjedočili su kaotičnim scenama. Nekoliko trenutaka nakon onoga što je zvučalo kao pucnjava, začuli su se povici "Ostanite dolje!" i "Dolje!", dok su uzvanici u večernjim odijelima i haljinama, uključujući dopisnike, dužnosnike Trumpove administracije i neke članove njegova kabineta, tražili zaklon.

Usred kaosa, predsjednika i prvu damu Melaniju Trump brzo su okružili agenti američke Tajne službe s izvučenim oružjem. Brzo su izveli Trumpa s pozornice i kroz stražnju zavjesu dok je publika zgrčeno čučala u šoku. Trump je kasnije rekao da je "mislio da je pao pladanj" prije nego što je shvatio da je riječ o oružju. "Bio je to ili pladanj ili metak. Nadao sam se da je pladanj, ali nije bio". Glazba je stala, a na nekoliko sekundi među uzvanicima je zavladala tišina. Agenti su okružili stolove dok su tanjuri padali na pod velike plesne dvorane hotela Washington Hilton na aveniji Connecticut – istog hotela u kojem je predsjednik Ronald Reagan upucan i ranjen 1981. godine. Taj napad dogodio se 30. ožujka 1981., kada je napadač John Hinckley Jr. zapucao na Reagana dok se vraćao prema svojoj limuzini nakon govora održanog unutar hotela.

Reagan je preživio, ali je bio teško ranjen metkom koji se odbio od bočne strane predsjedničke limuzine i pogodio ga u trup, slomivši mu rebro i probivši jedno plućno krilo, piše BBC. Hitno je prevezen u obližnju bolnicu George Washington University Hospital, iz koje je otpušten 11. travnja. Tadašnji glasnogovornik Bijele kuće James Brady također je ranjen u istom incidentu, kao i jedan agent Tajne službe i policajac Metropolitanske policije. Brady je pretrpio oštećenje mozga i ostao trajno invalidan. Posljedice ozljeda pratile su ga do kraja života i pridonijele njegovoj smrti 2014. godine. Sljedeće godine Hinckley je proglašen nevinim zbog neubrojivosti, ali je smješten u visoko osigurani dio bolnice St. Elizabeth's Hospital u Washingtonu, gdje je ostao sve do otpusta 2016. godine. Spomen-ploča i danas označava mjesto pucnjave na bočnoj strani hotela.

Na večeri s Trumpom je bio i ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. čiji su otac Robert F. Kennedy i ujak, predsjednik John F. Kennedy, ubijeni u atentatima 1960-ih. Uzvanici su viđeni kako se grle, telefoniraju, šalju poruke prijateljima, obitelji i svojim redakcijama. Trumpova kolona vozila napustila je Hilton nekoliko minuta nakon 20:40 i uputila se prema Bijeloj kući. Dopisnici su potom požurili u predsjedničku rezidenciju na hitno sazvanu konferenciju za novinare. Trump se, i dalje u večernjem odijelu, pojavio za govornicom u prostoriji za brifinge Bijele kuće zajedno s Melania Trump, potpredsjednikom JD Vanceom, šefom FBI-ja Kash Patelom i drugim visokim dužnosnicima. "Borio sam se svim silama da ostanem" na večeri, rekao je Trump, koji je prije već izbjegao dva pokušaja atentata.