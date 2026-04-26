Trumpa nakon napada upitali zašto mu se to stalno događa, a on se usporedio s Lincolnom: 'Na neki način mi je čast...'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu incidenta nakon što je tijekom večere Udruge dopisnika Bijele kuće u Washingtonu došlo do pucnjave, zbog čega je hitno evakuiran zajedno s ostalim visokim dužnosnicima. U napadu je jedan agent Tajne službe pogođen, ali ga je zaštitio pancirni prsluk, dok je napadač ubrzo uhićen. Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, održanoj odmah nakon napada, Trump je upitan zašto mu se stalno događaju ovakve stvari.

Podsjetimo, tijekom kampanje za povratak na vlast 2024. godine, Trump se suočio s dva pokušaja atentata, od kojih se najteži dogodio na predizbornom skupu u saveznoj državi Pennsylvaniji, kada je napadač otvorio vatru i ranio ga u području uha, prije nego što su ga pripadnici osiguranja likvidirali. Nedugo zatim spriječen je i novi potencijalni napad, kada je naoružani muškarac uočen u blizini njegova golf-terena na Floridi, a kasnije je osuđen na doživotni zatvor.

Trump je novinarima rekao: "Proučavao sam atentate i moram vam reći da su mete uvijek najutjecajniji ljudi, ljudi koji čine najviše, oni koji imaju najveći utjecaj. Pogledajte ljude poput Abrahama Lincolna, mislim, možete proći kroz sve te ljude kojima se to dogodilo. Ljudi koji čine najviše, ljudi koji imaju najveći utjecaj, njih napadaju. Ne napadaju one koji ne rade puno, jer im tako odgovara. A kada pogledate ljude koji su bili mete, bilo da je riječ o pokušaju ili uspješnom napadu, to su vrlo utjecajni ljudi. Samo pogledajte ta imena, velika imena. I ne volim to reći, ali na neki način mi je to čast. Jer učinio sam mnogo, učinili smo mnogo. Uzeli smo ovu zemlju koja je godinama bila predmet ismijavanja i sada smo najjača zemlja na svijetu. Promijenili smo ovu zemlju i ima puno ljudi kojima se to ne sviđa".

Mnogi američki predsjednici kroz povijest bili su mete atentata, a neki od tih napada završili su tragično. Abraham Lincoln, kojeg je spomenuo Trump, ubijen je 1865. godine u kazalištu Ford u Washingtonu, gdje ga je tijekom predstave upucao glumac i simpatizer Konfederacije John Wilkes Booth. Lincoln je preminuo sljedećeg jutra, čime je postao prvi ubijeni američki predsjednik. Njegova smrt označila je jedan od najpotresnijih trenutaka u američkoj povijesti.

