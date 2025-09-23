Naši Portali
TRAŽE DA SE IZJASNI MINISTRICA

Možemo proziva Ministarstvo zdravstva: ‘Velika skupina pacijenata ostala je zakinuta’

Anka Bilić Keserović/Hina
23.09.2025.
Saborski zastupnici Možemo!, Ivana Kekin i Damir Bakić, upozorili su da najavljeno povećanje naknada za dugotrajno bolovanje od 76 posto nije obuhvatilo sve pacijente, iako je tako predstavljeno u javnosti. Mnogi su, tvrde, ostali na istim iznosima, što je izazvalo šok i razočaranje među osiguranicima.

Saborski zastupnici Možemo Ivana Kekin i Damir Bakić upozorili su u utorak kako, unatoč izjavama ministrice zdravstva Irene Hrstić da svima na dugotrajnom bolovanju rastu naknade i to 76 posto, to nije točno te da je velik broj ljudi ostao na istim naknadama što ih je šokiralo. Kekin je podsjetila da su o problematici naknada za dugotrajno bolovanje govorili još u siječnju, ali im je tada, nakon što su uputili svoj prijedlog  izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim bi se naknade usklađivale s rastom prosječne plaće, iz Ministarstva zdravstva rečeno da kasne i da se radi na sveobuhvatnom rješenju.

Najavljene izmjene, rekla je Kekin na konferenciji za novinare, pratila je i medijska kampanja pa su svi mogli čitati naslove o bitnom povećanju naknada za bolovanje na teret HZZO-a, da naknade za bolovanje rastu gotovo za dvostruko, da se naknade povećavaju za 76 posto i tako dalje. Ističe i kako je ministrica Hrstić tada govorila da nove naknade obuhvaćaju sve pacijente na dugotrajnom bolovanju. 

Iako su smatrali da to nije dovoljno i da će bez usklađivanja, rast pojesti inflacija Klub Možemo ipak je podržao navedene izmjene koje su stupile na snagu u kolovozu, a prve isplate su krenule u rujnu. I tu slijedi šok, tvrdi Kekin, jer su joj se kao predsjednici Odbora za zdravstvo javljali ljudi te se požalili da su dobili u cent iste naknade. U HZZO-u, istaknula je, objasnili su da nije riječ o pogrešci nego da za njih najavljeno povećanje naknada ne vrijedi.

"Ne mogu opisati u kojem su šoku bili ti ljudi, koliko su razočarani i što to za njih znači s obzirom da je riječ o ljudima koji vrlo često žive pod ovrhama i koji su ozbiljno računali na tih 76 posto veće naknade kako je ministrica to bila najavila", rekla je Kekin. Vjeruje ipak da je riječ o pogrešci koje ministrica i ministarstvo nisu bili svjesni i da će to ispraviti. 

Njezin kolega iz Kluba Damir Bakić pojasnio je što se, kaže, zaista dogodilo. Minimum i maksimum tih naknada godinama se nije mijenjao i kretala se od 110,36 eura do 565,04 eura. Nedavnim izmjenama, ističe, povećani su i taj minimum i taj maksimum koji sada iznose 353,15, eura odnosno 995 eura i bilo je komunicirano kako se povećanjem minimuma i maksimuma naknade povećavaju svima, što se nije dogodilo. 

"Svi oni čija je naknada iznosila između 353,15 i 565,03 dobili su i dobivat će istu naknadu kao što su dobivali i prije i na njih naknade ne utječe ni povećani minimum ni povećani maksimum. Dakle, cijela jedna vrlo velika skupina osiguranika i to vrlo ranjiva skupina koja je na dugotrajnom bolovanju," istaknuo je Bakić. Kekin je najavila da će otvoriti tu temu na Odboru za zdravstvo, a tražit će i da se izjasni ministrica.

