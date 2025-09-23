Uz AI4Health.Cro riječki startup mijenja dijagnostički sustav

Dobar “pitch” još nije dobar proizvod. Ono što izdvaja uspješne inovatore u zdravstvu je spremnost da slušaju tržište i korisnike prije nego što ulože svoje vrijeme i budžet – ističe Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro te voditeljica Laboratorija za računalnu biologiju i translacijsku medicinu na Institutu Ruđer Bošković (IRB). Kad je riječ o inovacijama u zdravstvu, upozorava, testiranje vlastite ideje može biti skuplje od njezina razvoja. Tu pogrešku domaće kompanije, startupi i znanstvenici jednostavno mogu izbjeći zahvaljujući projektu AI4Health.Cro, osnovanom 2023., odnosno Europskom digitalnom inovacijskom centru za primjenu umjetne inteligencije za pametno zdravstvo i medicinu, koji nudi, potpuno besplatno, uslugu testiranja zdravstvenih inovacija u realnim, kliničkim uvjetima.

”Kad startup odluči razviti digitalnu inovaciju za zdravstvo, bilo da se radi o algoritmu za detekciju bolesti, aplikaciji za mentalno zdravlje ili nosivom senzoru, prva prepreka nije tržište. Nije ni financiranje. Prva prepreka je validacija ideje”, ističe Barešić, dodajući da je validacija proces provjere ima li zdravstvena inovacija stvarnu vrijednost za pacijente, liječnike i zdravstveni sustav.

”Ona pomaže potvrditi postoji li stvarna potreba za rješenjem i jesu li zdravstvene ustanove spremne uvesti i koristiti takvu tehnologiju. Ovo je važno jer investitorima i regulatorima pruža sigurnost i garantira uspješnost tehnologije. Cilj je smanjiti rizik ulaganja vremena i novca u rješenja koja u praksi ne donose korist pacijentima ni sustavu”, kaže Barešić, koja poziva tehnološke inovatore u zdravstvu da se prijave i iskoriste sve mogućnosti koje im AI4Health.Cro nudi u sklopu usluge testiranja prije ulaganja.

Usluga, objašnjava, uključuje procjenu digitalne zrelosti, verifikaciju koncepta, razvoj digitalnih strategija, pilotiranje rješenja, testiranje upotrebljivosti i još niz drugih modula koji su tržišno često skupi, fragmentirani ili jednostavno nedostupni u domeni digitalnog zdravstva. Sve ovo u Hrvatskoj je ne samo dostupno nego i, zahvaljujući osnivanju AI4Health.Cro, čiji se rad s 2,9 milijuna eura financira iz programa Digitalna Europa i NPOO-a u jednakim omjerima te koji dodatno nudi edukacije, umrežavanje i pomoć pri pristupu izvorima financiranja, potpuno besplatno za korisnike.

U dvije godine uslugu testiranja prije ulaganja koristilo je 40-ak organizacija, od startupa, bolnica, udruga do istraživačkih instituta, otkriva Barešić.

Jedan od korisnika bio je i Medusa Technologies, riječki startup koji su, s misijom redefiniranja dijagnostičkih sustava u radiologiji, 2024. osnovali Diego Ivanović i Leonard Martinis. Mladi startup razvija napredne alate temeljene na umjetnoj inteligenciji koji pomažu radiolozima u svakodnevnom radu, ubrzavaju obradu snimki i smanjuju rizik od pogreške. Konkretno, Medusa Technologies razvija operativni sustav za radiologiju koji objedinjuje različite aplikacije i softverske alate koje radiolozi trenutačno moraju koristiti odvojeno.

”Zdravstvo danas funkcionira kroz mnoštvo nepovezanih softverskih sustava, a upravo oni najvažniji, dijagnostički, najviše su fragmentirani. U radiologiji to znači da se liječnici svakodnevno moraju prebacivati između više različitih programa, što usporava njihov rad i povećava rizik od pogrešaka. Više od polovine radiologa zbog toga je pod stalnim pritiskom i izloženo sindromu izgaranja”, objašnjava Diego Ivanović, suosnivač Medusa Technologiesa, naglašavajući da rješenje koje oni razvijaju nije još jedan u nizu alata, već proizvod koji donosi promjenu u samoj infrastrukturi.

Ivanović objašnjava da su sudjelovanjem u programu testiranja prije ulaganja AI4Health.Cro dobili pristup anonimiziranim radiološkim podacima iz kliničkog okruženja, što im je, uz strogo poštivanje GDPR-a, omogućilo treniranje AI modela bez kompromitiranja privatnosti pacijenata. “Inače je pristup stvarnim kliničkim podacima izuzetno kompliciran i gotovo nedostupan mladim startupima, no kroz AI4Health.Cro dobili smo mogućnost trenirati svoje modele na autentičnim RTG snimkama”, ističe dodajući da im je navedeni program donio brojne prednosti.

Širenje baze

”Najbitnije su spajanje Medusa Technologiesa s hrvatskim bolničkim centrima, konzultacije s vrhunskim radiolozima te prikupljanje dodatnih anonimiziranih podataka koje smo nadodali našoj već širokoj bazi kako bismo testirali i unaprijedili AI modele”, kaže suosnivač riječkog startupa, jednog od ukupno šest domaćih mladih tehnoloških poduzeća koje su Infobip i EGC (Entrepreneurs for Global Change) odabrali u program Scale 2.0.

Od Nine Šesto, projektne koordinatorice za zdravstvo ispred Magdalene – Klinike za kardiovaskularne bolesti, jednog od ukupno 16 partnera konzorcija AI4Health.Cro, doznajemo da je trenutačno u provedbi 11 kompleksnijih usluga za razvoj i testiranje inovacija, ponajprije u okviru kliničkog testiranja. “Najtraženije su provjera koncepta i studije izvedivosti tijekom razvoja prototipa, softverska testiranja upotrebljivosti te testiranje, eksperimentiranje i pilotiranje u kliničkom okruženju”, ističe Šesto.