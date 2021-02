'Možemo mi Zagorci za Rimčev Concept 2 barem kvake raditi'

Nisam političar i ne želim biti tipičan političar. Želim samo raditi za ljepše i bolje sutra – rekao je tako Davor Dretar Drele lani u lipnju kad ga je Domovinski pokret predstavljao kao nositelja liste treće izborne jedinice za Sabor.

Pogodak je to, smatrali su u stranci, jer nema Zagorca koji ovog voditelja, glumca, pjevača i komičara ne zna. Široj javnosti najpoznatiji je kao frontmen Dreletronica, voditelj reality showa “Farma” i kviza “Pet na pet”, ali i kao natjecatelj u showovima “Zvijezde pjevaju” i “Tvoje lice zvuči poznato”. Gostovao je i u serijama, a glasom i u animiranim filmovima.

Domovinski pokret nije mu prvi “izlet” u politiku, bio je ranije na listi zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića kao nezavisan kandidat, ali tada nije dobio priliku da bi se dokazao. U Saboru je ovaj, kako sam za sebe kaže, “nezavršeni student politologije”, posljednjih sedam mjeseci, a sad će pokušati postati i prvi čovjek Krapinsko-zagorske županije.

Zovu vas iznenađenjem u Saboru. Čude se vašim argumentiranim i strukturiranim raspravama. Jeste li iznenađeni što su oni iznenađeni?

Jesam. Ne govorim nikad napamet, za svaku se raspravu pripremam. Mene je davno moj tata Valent učil da je lakše mahati jezikom nego lopatom, ali kad sam se davno počeo baviti komičnim pripovijedanjem, brzo sam shvatio da nema ništa bez detaljne pripreme.

Rekli ste da ste prošli i brzo školovanje prije ulaska u Sabor.

Ma ja sam vam samouki komunikolog. Tijekom 20 godina medijskog rada kao voditelj i zabavljač razvio sam govorne vještine. Nisam imao nikakav posebni tečaj, sjeo sam sam sa sobom, rekao si: “Sad ideš sa scenskog govorništva na ozbiljan posao” i krenuo. Sebe sam, kao predavač učenika, oštro tretirao.

Bit ćete kandidat Domovinskog pokreta za krapinsko-zagorskog župana. Rekli ste da želite da Zagorje bude nova Istra, usmislu turizma, gastronomije i enologije te povratak zagorskog cuga. Kako to mislite realizirati?

Dugim radom. Moramo se pokrenuti. Zagorje mora biti zeleno, kaj sad i jest, ali je u zadnje vrijeme i sivo, a već dugo i črleno, iako svatko ima pravo glasati kako hoće. Zagorje mora postati prepoznatljiva turistička destinacija. Nikad neće biti ravnopravno sa 180 tisuća hektara ravnice u Slavoniji, ali naša poljoprivreda mora biti razvijena. Moramo se “ubiti” od vikend-turizma, zdignuti toplice u sklopu zdravstvenog turizma, Mariju Bistricu u sklopu vjerskog, a i klinike u sklopu dentalnog. Vidite da Talijani, a i drugi stranci u Zagreb dolaze zubarima i ostaju neko vrijeme dok si ne poprave te zube, pa zakaj ne bi dane provodili u Zagorju?

Spomenuli ste črleno Zagorje. Ako postanete župan, kako ćete surađivati s ljevicom, koja je ondje na vlasti oduvijek?

Nije problem surađivati ni s kim. Naš pokret nekada, a sada ozbiljna politička stranka nastala je da bi promijenila način kako se vlada u Hrvatskoj. Svi mogu sudjelovati, i narančasti, i zeleni, i prugasti, ali s ciljem da se zagorskom čovjeku konačno događa nekaj dobro.

Koji će vam onda biti prvi županski potez?

Revizija kompletnog stanja u županiji, a onda obilazak zagorskih poslodavaca, koje zapravo planiram obići i prije izbora. Treba vidjeti kaj se može, koliko se lepoga mleka da potegnuti iz EU. Moramo dignuti poduzetništvo. Nije nikakav problem pitati Rimca, a moremo mi Zagorci za njegov Concept 2 barem kvake napraviti. Iz EU su jučer dojavili da imaju nekoliko tisuća milijardi viška za industriju dronova i kibernetiku, pa zakaj to mi ne bismo stvarali? I obilaznica nam treba, horizontala od Zaboka do Zelene magistrale sa spojem na autocestu prema Slavoniji i Varaždinu. Zakaj ne bismo omogućili Zagorcima da brže dođu na posao u metropolu, a onda i dijelu Zagreba da dođe živjeti u Stubake ili Tuhelj, da za 14 minuta dođe od Zaboka do Sesveta?

Rođeni ste u Zagrebu, tata vam je iz Bednje, mama iz Erpenje. Što pamtite iz djetinjstva, iz posjeta bakama i djedovima?

Prosim vas, iz Male Erpenje je mama, to su oštri susjedi pa mora biti jasna distinkcija. Zločestog strica pamtim! Nije to čovjek, da ne biste mislili, to vam je drač, korov koji raste po livadama, a ima široke listove i velike bodlje. Kak’ smo uvijek bili bosi, zločestog strica smo se najviše bojali. Pamtim i da si obvezno dobro morao prati noge prije spavanja jer si, dete ko dete, i po 25 puta dnevno stao u kravski drekec.

Prije politike bavili ste se komedijom, bili ste radijski voditelj, držite Guinnessov rekord za najdulje vođenje TV emisije, klinci vas znaju jer ste posudili glas u “Malcima”, pokrenuli ste i ugostiteljski biznis. Imate li sad vremena za bilo što od toga?

Nemam. Volim sve te poslove jer, kad ih čovjek jednom proba, navuče se. Nedostaje mi ugostiteljstvo, taman sam počeo “Vruču čuču” razvijati kao brend, ali bit će vremena i za to, bumo mi još pohali čučeke.

Rekli ste da se nećete cijepiti protiv korone, zašto?

Obilazio sam gradove kad je u svibnju lani počela kampanja za izbore, na terenu sam stalno i nisam se razbolio. Nije koronu dobila ni moja 75-godišnja mama ni itko u familiji. Možda je to jer se pridržavam svih epidemioloških mjera, možda jer imam sreće. Ne vidim razlog da se cijepim protiv korone, kao ni protiv kolere ili bubonske kuge. Svatko o tome ima pravo sam odlučiti.

Hoćete li mami preporučiti da se cijepi?

Tko je 75-godišnjoj zagorskoj ženi ikad išta uspio preporučiti? Pa znate da tu nema rasprave.