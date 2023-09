Možemo! izabrao Sandru Benčić kao kandidatkinju za premijerku

ADHD kod odraslih

'Uši nam trebaju biti otvorenije za to da neke stvari jesu teške čak i ako mi ne razumijemo zašto'

Postoji mit da je ADHD simpatičan poremećaj, posebno kada su u pitanju odrasli. Vrlo često se to smatra izgovorom i ne baš velikim problemom iako se procjenjuje da samo u Hrvatskoj s tim poremećajem, dijagnosticiranim u odrasloj dobi, živi oko 100.000 ljudi. ''Kad kažeš ljudima ADHD svi pomisle na vragolastog Denisa koji stalno trči i prevrće klupe po razredu, ali to nije to'', objašnjava psihologinja.