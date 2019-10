Može li se čovjek nakon operacije kralježnice 16 puta sam odvesti u BiH?

Kada su u listopadu 2012. uhićeni Vlado Rajić, kum Vinka Žuljevića Klice, koji je u međuvremenu 2015. likvidiran u klasičnoj “sačekuši”, te skupina poduzetnika i policajaca, osumnjičenih da su za novac i usluge odvali informacije iz najtajnijih policijsko-uskočkih istraga, to je javnosti prezentirano kao odlučna borba protiv kukolja u policijskim redovima.

Sedam godina kasnije suđenje jedva da je počelo, a među razlozima brojnih odgoda, osim zahtjeva za izuzeće sudaca, tužitelja i zahtjeva za izdvajanje nezakonitih dokaza, bila su i zdravstvena stanja pojedinih optuženika. Naime, trojica su od 2012. do danas imala neke zdravstvene probleme, zbog kojih se tražilo i razdvajanje postupka u odnosu na te optuženike. Jedan od tih optuženika bio je i Vlado Rajić koji je tvrdio da ima problema s kralježnicom. Pa je zbog tih problema morao ići prvo na operaciju, a zatim i na rehabilitaciju. To je, naravno, potrajalo mjesecima, a da bi sve bilo lege artis, Rajić je sudu dostavio i medicinsku dokumentaciju. Nju je izvještačio vještak Davor Duvančić, koji je na raspravi u lipnju ustvrdio da je “Rajić zbog problema s kralježnicom nesposoban za suđenje barem iduća četiri mjeseca”.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

– Njemu se zdravstveno stanje u posljednje vrijeme čak i pogoršalo jer očito nije dobro reagirao na terapiju koju je dobivao. Bitno je smršavio od silnih lijekova, a sve ga je to i psihički potreslo. Do moje ordinacije neki dan došao je u invalidskim kolicima – nabrajao je vještak u sudnici Rajićeve zdravstvene probleme zbog kojih je, po njegovu stručnom mišljenju, Rajić do daljnjeg nesposoban za praćenje glavne rasprave.

USKOK ga tajno pratio

Na temelju takvog iskaza sudskog vještaka, sucu Tomislavu Juriši vjerojatno ne bi preostalo ništa drugo nego da odgodi raspravu dok Rajić ne bude raspravno sposoban. No taj put to se ipak nije dogodilo i to zbog Slobodana Šašića, zamjenika ravnateljice USKOK-a i tužitelja u tom predmetu. Nakon što je saslušao iskaz vještaka, Šašić se obratio sudu kojem je kazao da je Rajić po nalogu USKOK-a tajno praćen te da iz tog tajnog praćenja proizlazi da je od 21. lipnja 2018. do 16. lipnja 2019., odnosno tijekom vremena u kojem je bio navodno nesposoban za dolazak na sud, istovremeno oko 30 puta išao u BiH!? Od tih odlazaka u BiH čak je 16 puta sam vozio, a tajno je snimljen i kako se saginje nad prtljažnik i iz njega vadi razne stvari. Po mišljenju tužitelja, to su radnje, koje osoba s bolesnom kralježnicom, koja uz to k doktoru dolazi u invalidskim kolicima, ne bi mogla raditi. Stoga je Šašić pitao vještaka i kako je to moguće.

– Ako je uzeo lijekove protiv bolova, nije isključeno da je mogao nešto od toga napraviti. No ne vjerujem. I ranjen čovjek može nekada učiniti ono što se možda čini nemoguće – pravdao je vještak svoj nalaz i mišljenje.

Pojasnio je tada da je nalaz i mišljenje napravio na temelju medicinske dokumentacije i pregleda Rajića, a kazao je tada i da mu se Rajić žalio na neučinkovitost terapije.

– Govorio mi je da je zbog toga išao kod nekog travara – pravdao se vještak, dok je Rajićeva odvjetnica tvrdila da je išao fizioterapeutu u Mostar.

Sumnje u Rajićeve tvrdnje, da je nesposoban za suđenje, dodatno su se pojačale kada se doznalo da je 2018. u listopadu bio prijavljen u hotelu u Varaždinskim Toplicama, dok mu je signal mobitela lociran u Zagrebu.

Ispalo je tako da je Rajić na toj raspravi, blago rečeno, uhvaćen u muljanju, a njegov primjer otvorio je i jedno pitanje: koliko su optuženici i kada uistinu bolesni, a kada je navodna bolest samo jedan u nizu razloga za odgodu rasprave? Kompleksno je to pitanje, na koje baš i nema odgovora, a još manje sankcija za one koji su uhvaćeni u eventualnom muljanju. Jer suci su u ovakvim situacijama prisiljeni vjerovati medicinskoj dokumentaciji. I vještacima. Koji svoje nalaze rade na temelju medicinske dokumentacije i razgovora s optuženicima. No s tim se, kao što se vidjelo iz slučaja Rajić, ponekad svjesno ili nesvjesno, može i manipulirati.

– To je vrlo kompleksno pitanje koje je osjetljivo na mnogo načina. Kada vam se okrivljenik ne pojavi na raspravi te se ispriča bolešću, vi ga, naravno, tražite da vam kao dokaz bolesti dostavi medicinsku dokumentaciju. Ako je u toj dokumentaciji navedena neka ozbiljna dijagnoza, koju vi kao sudac ne razumijete, okrivljenika ćete dati vještačiti. Sudski vještak je taj koji utvrđuje je li netko sposoban ili nesposoban za suđenje, iz kojih razloga i na koliko dugo. Vještacima vjerujete, a ako okrivljeniku, medicinskoj dokumentaciji usprkos ne vjerujete, uvijek možete naložiti njegovo dovođenje. I možete neformalno provjeravati navode okrivljenika o njegovoj bolesti tako da zovete liječnika koji ga je hospitalizirao, čisto da provjerite je li ta informacija točna – kaže jedan zagrebački sudac koji se u karijeri više puta našao u situaciji da provjerava navode optuženika o njihovim bolestima.

Suci nisu liječnici

Prisjeća se tako slučaja u kojem mu je optuženik na svakoj drugoj raspravi tvrdio da ne može pratiti raspravu zbog psihičkih problema. Pri tome se pozivao na uvijek istog liječnika, a kada mu je sudac kazao da će od tog doktora tražiti optuženikovu povijest bolesti, optuženik se jednostavno odlučio na neko vrijeme skloniti u jednu od zagrebačkih bolnica. I dok je za sud formalno bio raspravno nesposoban, viđen je kako nesmetano šeta po gradu!?

– Vi u takvim situacijama doslovno ne možete ništa. Jer to što netko šeta po gradu, a vama je dostavio liječničku dokumentaciju da je raspravno nesposoban ne znači ništa. Možda je čovjek u tom trenutku išao k doktoru ili od doktora. Možda je išao po neke lijekove. Svašta može biti, a suci nisu liječnici i ne mogu znati što znače dijagnoze u medicinskoj dokumentaciji i koliko ta dijagnoza ograničava nečiju bilo raspravnu sposobnost, bilo neke svakodnevne aktivnosti. Zato se takvi okrivljenici vještače i za suca je u takvim situacijama odlučujuće ono što vještaci kažu – objašnjava naš sugovornik.

Kaže i da ima okrivljenika koji uredno mjesecima pa i godinama dolaze na rasprave. I ne odugovlače ih. A onda se dogodi da, kada postupak ulazi u završnu fazu, optuženik završi u bolnici, a iz njegove medicinske dokumentacije proizlazi da je ozbiljno bolestan.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Ako vam je netko cijelo vrijeme uredno dolazio na raspravu, bez obzira na to koliko dugo suđenje trajalo, onda to u pravilu znači da ne odugovlači. Svatko se može razboljeti, pa i ozbiljno. Tim više što sudski postupci ponekad znaju trajati godinama i, priznali to mi ili ne, to je ipak stres za optuženike, bez obzira na to kakav će na koncu za njih biti ishod kaznenog postupka – objašnjava nam sugovornik.

Jedan od onih koji se godinama povlače po sudovima jest i bivši premijer Ivo Sanader, kojem su se rasprave znale odgađati i zbog njegovih zdravstvenih problema. Tijekom svojih brojnih suđenja, Sanader je iz ovih ili onih razloga bio više puta hospitaliziran, a i trenutačno se nalazi na rehabilitaciji nakon operacije koljena. Njegova je obrana zbog toga zatražila i prekid kazne, no o tome još nije odlučeno. Operacija koljena dovela ga je i u sukob sa sutkinjom Majom Štampar Stipić, koja je to shvatila kao pokušaj odugovlačenja suđenja za aferu Ina-MOL. Do takvog zaključka sutkinja Štampar Stipić došla je nakon što je vještak kazao da Sanaderu operacija nije nužna u tome trenutku jer nije bila riječ o nečem hitnom. Zbog toga se rasprave dalje odvijaju bez njegove nazočnosti, a kada će se on vratiti u sudnicu, za sada je nepoznato.

Osim afere Ina-MOL, zbog zdravstvenih problema zapelo je i drugo Sanaderovo suđenje, ono za aferu Fimi media. Tamo se već više od godinu i pol dana ništa ne događa jer je teško bolesna Nevenka Jurak. Njezino zdravstveno stanje je takvo da je sud vještači svaka tri mjeseca, a zaključak vještaka je uvijek isti – raspravno je nesposobna do daljnjeg.

Problema sa zdravljem ima i Nadan Vidošević, koji je u kolovozu bio hospitaliziran u Splitu, a imaju ih i neki suoptuženici Milana Bandića iz afere Agram. Zdravlje tih optuženika diktira ritam suđenja, a kada će i hoće li uopće svi oni biti raspravno sposobni, na kraju će odlučiti – vještaci.