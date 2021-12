'Most je nakupina nečega iza čega stoji netko moćan, pretpostavljam tko'

Predsjednik HSS-a, Krešo Beljak komentirao je Most i njihove referendumske inicijative.

"Iza Mosta očito stoji neka jača institucija, prije svega financijski, a onda i politički. Most sigurno nije inicijativa nastala sama od sebe, to nije ni stranka, nema demokracije, nema odlučivanja, nema predsjedništva, nema odbora…", rekao je Beljak za N1.

"Most je nakupina nečega iza čega stoji netko moćan, ja pretpostavljam tko, ali nemam dokaza za to pa neću javno govoriti. To su one strukture u društvu koje bi ženama zabranile pobačaj, a u isto vrijeme organiziraju prosvjed za pravo izbora, rekao je Beljak.

Podsjetio je i na predizbornu kampanju. “Pitali su ih jesu li za zabranu pobačaja silovanim ženama, Nino Raspudić je rekao da, Marin Miletić je rekao da. Ti ljudi se bore za slobodu izbora? Molim vas lijepo…”, rekao je Beljak.

Predsjednik HSS-a je rekao da je pitanje je li Vlada dobro komunicirala cijelu problematiku i da je to onda dovelo do rasta broja ljudi koji nisu dovoljno informirani ni obrazovani pa postavljaju pitanja, a ne vjeruju Vladi ni institucijama.

“Mislim da su Plenković i HDZ napravili veliku grešku kad su uoči izbora odustali od zajedničkog rješavanja problema i pretvorili pandemiju u političko pitanje i onda se pojavila nakupina poput Mosta”, rekao je Beljak.

Video: Premijer Plenković govorio o referendumskoj inicijativi Mosta