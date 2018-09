More štede, udar na kontinent: 'Zatvaranje lokala je ludost'

Za desetak kuna manjka u blagajni nekoliko malih poduzetnika ovih dana kažnjeno je dvotjednom zabranom rada, što je izazvalo velike polemike i zgražanja građana po društvenim mrežama. Te su se teme dotaknuli i opozicijski saborski zastupnici koji su pozvali ministra da “popusti stegu” kako ne bi proizvodili štetu nerazmjernu prekršajima.

Svi bi kopirali Linićev sustav

Cvjećar koji navodno nije izdao račun za kaznu od 5 ili 10 tisuća kuna novac mora skupljati mjesecima. Iz poduzetničkih krugova stiže upozorenje da su kontrole češće na kontinentu nego u turističkim odredištima, odakle ponovno stižu priče o masovnom neizdavanju računa. Ministar financija Zdravko Marić kaže da je od početka godine provedeno oko 13 tisuća različitih nadzora te su gotovo kod svakog drugog otkrivene različite nepravilnosti.

– Krajnja mjera zatvaranja lokala izriče se u samo dva posto nadzora – opravdava ministar Zdravko Marić poteze inspektora.

Poreznici tvrde da na teren izlaze ciljano, nakon što im sustav signalizira probleme kod određenog poreznog obveznika. Poduzetnici bi svakako trebali znati da je sustav programiran tako da upozori na lokal gdje učestalo kasni izdavanje računa jer to onda budi sumnju na potencijalno naštimavanje računa. Nadalje, u inspekciju se ide i po prijavama građana koji nisu dobili račun ili prema prometu u susjednim lokalima.

Riječ je o fiskalnim vezama koje je povezao Slavko Linić, a sam sustav i njegove stalne nadogradnje dolaze proučavati mnoge europske vlade da bi ga prenijele i kod sebe. Poreznici nisu željeli komentirati konkretan slučaj koprivničke cvjećarice koja je kažnjena jer navodno lažnom kupcu, poreznom inspektoru, nije stigla uručiti račun.

Slična kazna stigla je i vlasnici ribarnice iz Svete Nedjelje koja je inspektorima prodala pola kilograma ribe bez izdanog računa, ali i pekarnice jer je račun ostao u ruci trgovca. Poreznici nisu htjeli komentirati konkretne slučajeve, no sugovornik tvrdi da je glavno pravilo da inspektori izlaze na teren i kontrole tamo gdje ih sustav usmjeri. Ne isključuju, međutim, mogućnost da usput svrate i do “neoznačenih” susjednih poduzetnika ako je riječ o prostorima do kojih se dosta putuje.

– To što rade je katastrofa. Neka onda objave koliki bi promet po njihovu trebao imati taj cvjećar pa da vidimo što je realno – komentira poduzetnik Petar Lovrić koji zatvaranje lokala doživljava kao kršenje prava na rad.

– Ako netko vara državu, neka ga kazneno gone, ali neka ga puste da radi – dodaje Lovrić. Poreznici uvjeravaju da onima koje sustav detektira zbog kašnjenja u izdavanju računa prvo šalju opomene putem e-porezne, ali vrlo rijetko dobivaju odgovore na svoja upozorenja. Rijetke su pritužbe građana na neizdavanje računa u trgovinama ili kafićima, no zato su pritužbe na restorane i ostale uslužne djelatnosti česte. Dosta pažnje izazvao je i novi zakonski prijedlog da se financijski kažnjava manjak u blagajnama – i to od 5000 do 300.000 kuna za pravnu osobu te od 3000 do 30.000 kuna za direktora tvrtke.

Kazne su paprene, ali poreznici objašnjavaju da je prijedlog uvršten u aktualni porezni paket kao upozorenje svima koji varaju državu. Kad su shvatili da su samo viškovi problem, vlasnici koji ne evidentiraju promet počeli su “na slijepo” uzimati novac iz blagajni kako ih nitko ne bi mogao zateći s kažnjivim viškovima.

Manje izdanih računa

– Blagajna mora odražavati stvarno stanje, ne smije postojati ni višak ni manjak – kažu odgovorni pa su tome prilagodili i kazne. Javna je tajna da je i prošlo i ovo ljeto zabilježen smanjen broj izdanih računa, što je bio odgovor ugostiteljske branše na povećanje PDV-a. No, podaci o punjenju proračuna ne daju za pravo onima koji kažu da su porezne utaje uzele maha. PDV je u prvih šest mjeseci donio oko 5% ili milijardu kuna više nego prošle godine.

