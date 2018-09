Carinski inspektori zatvorili koprivničku cvjećarnicu zbog deset kuna

Porezna uprava u suradnji s Carinskom upravom danas je zatvorila koprivničku cvjećarnicu ‘Kala’ zbog deset kuna.

"Priču svi trebaju čuti. Dogodilo se to da su došli na prepad, nenajavljeno. Ušao je jedan inspektor i kupio margaretu za 10 kuna. Uzeo je cvijet, uzeo ga i izašao odmah van, nije ni sekundu pričekao da dobije račun. Znači, sestra koja je radila, račun je izdala i stavila na pult. Onda se dogodilo to da su se vratila dvojica, predstavila se da su iz Carine te rekli da im nisam dala račun i zato će me kazniti.

Oni mi to nisu priznali jer račun nije bio uručen na ruke. Nije ni mogao biti jer je gospodin takvom brzinom izašao da nije ni mogao biti uručen. U zapisnik su napisali dvije različite priče. Kazna je stvarno rigorozna, mislim da to zaista nije u redu", rekla je za epodravinu šokirana vlasnica, 31-godišnja Sanje Zagrorščak.

Obrt je zatvoren na dva tjedna, a vlasnica napominje zašto ima razlog ne prodavati ništa bez računa.

"U zapisniku stoji da je račun bio evidentiran u Poreznoj, a na drugoj stranici piše da nije izdan, znači imaju dvije različite priče. Angažirali smo i odvjetnika. U zapisniku stoji da je razlika bila tri minute i eto, nije mi jasno zašto su to tako napravili. Nekog su očito morali zatvoriti. Inače, uzela sam obrt uz pomoć državnih poticaja, imam paušalnu plaću i nemam razloga ne izdavati račun. Prije njih je bila tržišna inspekcija i bilo je sve u redu. Novčano još ne znam hoće li me kazniti.

No, nadam se da će pravda ipak biti zadovoljena. I da je greška bila napravljena, tako oštra kazna, a radim tek deset mjeseci, mislim da zaista nije u redu", zaključila je svoju stranu priče Zagorščak.