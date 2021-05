Mor: Apsurdno je uspoređivati Izrael s ustašama, nacistima i drugim groznim vojskama

Ilan Mor, veleposlanik države Izrael u Republici Hrvatskoj gostovao je u emisiji HTV-a "1 na 1" i govorio o situaciji u Izraelu, antisemitizmu i političkom rješenju Palestinaca i Izraelaca.

Govoreći o razlozima eksalacije nasilja, kazao je da je sve zbog toga jer "Arapi ne žele da Izrael živi i prosperira u tom dijelu svijeta."

- Godine 1947., čak i prije kad je mala skupina Židova u tadašnjoj Palestini prihvatila odluku o podjeli iz Rezolucije UN-a 181 da se u tadašnjoj Palestini osnuju dvije države, arapska i židovska, što smo mi prihvatili, a arapska strana je odbila označava početak neprekinutog sukoba. Ne prihvaćaju pravo židovskog naroda na samoodređenje u vlastitoj državi. Kad to potpuno prihvate i prestanu nas pokušavati uništiti, bilo raketama, terorizmom ili pak ratom, možemo skupa sjesti i dijeliti taj komad zemlje,zajedno, u miru i skladu. - kazao je Mor.

Kaže kako je jedinstveni spoj okolnosti doveo do sadašnje krize.

- Dogodilo se da su se dva blagdana poklopila u jedinstvenom trenutku, Ramazan i proslava Dana Jeruzalema, koji nam je jako važan. No Hamas je to iskoristio jer je palestinski predsjednik Abu Mazen, koji je politički slab, otkazao ili odgodio parlamentarne izbore. Na Bliskom istoku nema vakuuma. Hamas je ugledao priliku da iskoristi slabost Abu Mazena te koliziju muslimanskog i židovskog blagdana kako bi se prikazao kao branitelj Jeruzalema. Hamas je želio pokazati svijetu i Palestincima da nije samo politička organizacija nego o vjerska. Nastao je jedinstveni spoj okolnosti koji je Hamas iskoristio i počeo gađati Jeruzalem - kazao je Mor, pa dodao da se Izrael morao zaštititi od toga.

Dodao je da Izraelu prijete i Iran, Hezbollah, Hamas, Islamski džihad te druge države koje ne razumiju i ne prihvaćaju pravo Izraela da postoji. Naglasio je kako ne smije se zaboraviti da osobito u zapadnoj Europi, postoji velika manjina muslimanskih migranata.

- Doselili su se s Bliskog istoka, iz sjeverne Afrike i sa sobom donijeli sve ideje i vrijednosti kojima su ih poučavali u školi. A to je da su Židovi svinje. Ne želim ulaziti u detalje. Isprali su im mozak time da su Židovi loši, da ih treba ubiti.Upoznaju novo društvo, novu kulturu koja odbija takav pristup. Zato se drže za sebe. Sve ih je više i utječu na političare. Danas vidimo novi fenomen da se političari u zapadnoj Europi osvrću oko sebe. I kako bi umirili sve veću muslimansku manjinu, plaćaju cijenu tako što kritiziraju Izrael. Vjeruju da će tako skupiti bodove u muslimanskoj zajednici, umiriti ih i izbjeći nerede. Ali pogledajte što se događa u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, ceh se plaća popuštanjem muslimanima i neće biti jamac za većinu u tim zemljama i one neće izbjeći negativni utjecaj tamošnjih muslimanskih zajednica. Svjedočimo usponu antisemitizma u kombinaciji s teorijama urote koje potječu još s kraja 19. stoljeća, od priče o sionskim mudracima, koja potječe iz Rusije, i mislim da je druga najprodavanija knjiga u svijetu nakon Biblije. To je temelj starog antisemitizma, koji danas prevladava, rekao je.

Rekao je kako za trenutnu situaciju u Izraelu od hrvatskih političara očekuje suosjećanje i empatiju.

- Mnogi građani hrvatske nam daju potporu na razne komunikacijske načine i putem raznih kanala, dodao je.

Mor je naglasio kako ne može zamisliti da ljudi doista vjeruju u usporedbe izraelske vojske s Wehrmachtom, ustašama ili drugim groznim vojskama i teroristima koji su provodili holokaust i druge genocide.

- To je apsurdno! Želja za mirom, za suživotom, za rješavanjem svih političkih sukoba isključivo dijalogom tri su elementa koja su Europljani izvukli kao zaključak nakon strašnih ratova, Prvog i Drugog svjetskog rata. Oni koji su osnovali EEZ, EU zaključili su da ne smiju popustiti pred nasiljem i ratovima- rekao je.