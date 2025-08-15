Naši Portali
STANJE NA CESTAMA

Mnogi putuju za produženi vikend: Stvaraju se kolone, HAK izdao važno upozorenje

15.08.2025.
u 09:27

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru Dubrovnika, a između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje

Obilježava se Velika Gospa, a mnogi su taj državni blagdan iskoristili kako bi otputovali za produženi vikend. S obzirom na to, pojačan je promet na pojedinim dionicama autocesta osobito u smjeru mora, na pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK). 

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru Dubrovnika, a između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na A2, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na A3 Bregana-Lipovac, kolona osobnih i teretnih vozila pred GP Bajakovo u smjeru Srbije je oko 2 km.

Na naplati Oštrovica u smjeru Krka, na A6 Rijeka-Zagreb, kolona je oko 1 km, dok je na DC1 Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin-Sinj povremeno usporen promet u zoni radova kod Udbine te kod Sinja. Pojačan je promet povremeno u smjeru otoka Krka, a kolona je od čvora Križišće. Na Istarskom ipsilonu, pojačan je promet u smjeru Kaštela i Plovanije. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC66 Pula-Labin kod Valture vozi se jednim trakom, naizmjence.

"Danas, na blagdan Velike Gospe, očekuje se velik broj hodočasnika na prilaznim cestama marijanskim svetištima (na području Sinja, Aljmaša, Trsata, Marije Bistrice, Krasnog..) Podsjećamo vozače da izuzetno oprezno voze uz kolone hodočasnika, osobito na nepreglednim dijelovima cesta, izbjegavaju pretjecanje i maksimalno prilagode brzinu. Hodočasnike podsjećamo da hodaju uz desni rub kolnika te nose svjetliju odjeću, s reflektirajućim detaljima", upozorio je HAK.
