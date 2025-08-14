Naši Portali
POGOTOVO PREMA SINJU

Policija izdala upute za promet povodom Velike Gospe: Poznato kojim smjerovima idu hodočasnici

Zagreb: Velika gužva na naplatnoj postaji Lučko
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.08.2025.
u 12:38

Pozivaju sve sudionike u prometu na povećan oprez i poštivanje pravila.

Povodom blagdana Velike Gospe, koji se slavi 15. kolovoza, te brojnih hodočašća koja se tradicionalno odvijaju u noći s 14. na 15. kolovoza 2025., Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorava građane na pojačano prometno opterećenje. Kako su naveli, očekuje se pojačano kretanje velikog broja ljudi državnim, županijskim i lokalnim cestama, osobito na pravcima prema Sinju, gdje će se održati središnja vjerska svečanost.

"Prema prosudbi i dosadašnjim iskustvima, najveći broj hodočasnika kretati će se

·         iz smjera Splita i Solina, cestama Ž6253, LC 6253 i D1,

·         iz smjera Imotskog cestom D60, kao i iz smjera Vrlike cestom D1,

·         iz smjera Bosne i Hercegovine cestom D219,

·         iz smjera Muća cestom D56 preko Sutine,

·         te iz smjera Šestanovca i Blata na Cetini cestama LC 6150 i ŽC 6260.

Obavještavamo vozače o zabrani prometovanja županijskom cestom ŽC 6253 (stara cesta Solin-Klis) 14/15. kolovoza 2025. od 20.00 sati do potrebe (osim za vozila stanara), te ih upućujemo na korištenje ceste D-1 (brza cesta Solin-Klis-Dugopolje). Svi vozači biti će preusmjeravani na državnu cestu D1 (brza cesta Solin-Klis)", objavili su.

Pozivaju sve sudionike u prometu na povećan oprez i poštivanje pravila. Vozači koji će prometovati dionicama kojima se kreću hodočasnici upozoravaju se da voze sporije i opreznije, da poštuju privremenu prometnu signalizaciju te da se pridržavaju uputa i naredbi policijskih službenika koji će biti prisutni na terenu. Istodobno, policija podsjeća kako je strogo zabranjeno pješačenje autocestom A1 te dionicom brze ceste D1 (Solin–Križice).

Hodočasnici su pozvani da se kreću isključivo označenim i sigurnim trasama, koristeći nogostupe ili lijevi rub kolnika, a iznimno i desni gdje je to sigurnije (npr. u nepreglednim zavojima). Preporučuje se hodanje u koloni jedan iza drugoga, nošenje svijetle odjeće, reflektirajućih prsluka, narukvica te korištenje baterijskih svjetiljki za bolju vidljivost.

Vozačima koji nisu vezani za lokalni promet savjetuje se korištenje alternativnih prometnih pravaca, a svim vozačima se preporučuje da na dan Velike Gospe izbjegavaju prometovanje državnom cestom D1 kroz Sinj.

Policija će tijekom noći biti raspoređena duž cijele trase kojom se kreću hodočasnici, nadzirati promet i provoditi pojačane kontrole. Posebno će se provoditi alkotestiranje svih vozača koji prolaze područjima povećanog rizika, kako bi se dodatno zaštitili pješaci i svi sudionici u prometu.

Velika Gospa promet

