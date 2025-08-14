Policija izdala upute za promet povodom Velike Gospe: Poznato kojim smjerovima idu hodočasnici

Povodom blagdana Velike Gospe, koji se slavi 15. kolovoza, te brojnih hodočašća koja se tradicionalno odvijaju u noći s 14. na 15. kolovoza 2025., Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorava građane na pojačano prometno opterećenje. Kako su naveli, očekuje se pojačano kretanje velikog broja ljudi državnim, županijskim i lokalnim cestama, osobito na pravcima prema Sinju, gdje će se održati središnja vjerska svečanost.

"Prema prosudbi i dosadašnjim iskustvima, najveći broj hodočasnika kretati će se

· iz smjera Splita i Solina, cestama Ž6253, LC 6253 i D1,

· iz smjera Imotskog cestom D60, kao i iz smjera Vrlike cestom D1,

· iz smjera Bosne i Hercegovine cestom D219,

· iz smjera Muća cestom D56 preko Sutine,

· te iz smjera Šestanovca i Blata na Cetini cestama LC 6150 i ŽC 6260.

Obavještavamo vozače o zabrani prometovanja županijskom cestom ŽC 6253 (stara cesta Solin-Klis) 14/15. kolovoza 2025. od 20.00 sati do potrebe (osim za vozila stanara), te ih upućujemo na korištenje ceste D-1 (brza cesta Solin-Klis-Dugopolje). Svi vozači biti će preusmjeravani na državnu cestu D1 (brza cesta Solin-Klis)", objavili su.