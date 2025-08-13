Planirate li na Veliku Gospu koristiti javni prijevoz? Pripazite, ZET-ove linije vozit će po nedjeljnom rasporedu

Kako javljaju iz ZET-a, na blagdan Velika Gospe, u petak, 15. kolovoza, u tramvajskom i autobusnom prometu te na žičari primjenjivat će se nedjeljni vozni red.

Usto, tijekom proštenja u svetištu Majke Božje Remetske, (u slučaju obustave prometa), autobusna linija 203 (Svetice - Vinec - Kaptol), od 8 do 21 sat prometovat će skraćeno do Vineca. Zbog proštenja u Stenjevcu, od 5 sati ujutro pa do večernjih sati, dolazit će do izmjena u prometovanju autobusnih linija 119 (Črnomerec - Podsused most) i 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir).

Autobusi linije 119 vozit će uobičajenom trasom do raskrižja Ilice i Vrapčanske, nastaviti vožnju Ilicom i Alejom Bologne te Samoborskom cestom do Podsuseda. Na izmijenjenom dijelu trase koristit će se usputna stajališta. Autobusna linija 146 prometovat će skraćeno do kružnog toka koji povezuje Ulicu Ivane Brlić Mažuranić i Stenjevečku ulicu, a početno-krajnje stajalište bit će uspostavljeno poslije kružnog toka u Ulici Ivane Brlić Mažuranić, u smjeru Reljkovićeve.

U petak, 15, kolovoza, autobusi linija 172 (Črnomerec - Zaprešić), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) zaustavljat će se u oba smjera i na stajalištu Gospodska.