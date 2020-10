Mnoge države izgubile kontrolu nad virusom: COVID-19 na zapadnu Europu sada udara poput tsunamija

Belgija se dramatično približava situaciji u kojoj bi COVID-19 mogao zapljusnuti stanovništvo poput tsunamija, rekao je belgijski savezni ministar zdravstva Frank Vandenbroucke, dodavši da se situacija približava točki nakon koje vlasti više neće imati nikakvu kontrolu nad širenjem epidemije novog koronavirusa.

Policijski sat od ponoći Južna belgijska pokrajina Valonija i glavni grad Bruxelles bilježe najveće brojke novozaraženih u cijeloj Europi, a od jučer su u cijeloj Belgiji na snazi nove mjere poput zabrane rada restorana i kafića te policijskog sata od ponoći do pet ujutro. Održavanje bliskog kontakta izvan kućanstva dopušteno je samo s jednom osobom.

Slovenija je proglasila izvanredno stanje zbog epidemije i na temelju toga uvela policijski sat: zabranjeni su svi nepotrebni izlasci iz kuće između 21 i šest sati.

– Sada su najvažniji životi, zatim zdravlje, a potom gospodarstvo. Sve ostalo, od zabave i drugih aktivnosti, pa i do osobnih sloboda, morat će jedno vrijeme pričekati. Što više se toga budemo držali, to prije ćemo se moći barem djelomice vratiti normalnom životu – poručio je slovenski premijer Janez Janša u obraćanju građanima.

U Velikoj Britaniji, vlada u Walesu najavila je da od petka stupa na snagu dvotjedni potpuni “lockdown”. Sve se zatvara, kao zimus i proljetos kad se pojavio prvi val, a vladajući u Walesu objašnjavaju da to čine kako bi izbjegli scenarij duljeg i jednako strogog “lockdowna” oko Božića. Vjeruju da će dvotjedno zatvaranje usporiti širenje zaraze te da će to omogućiti da ekonomija i društvo ostanu koliko-toliko otvoreni kasnije, u studenom i prosincu.

Belgijski virolog i glasnogovornik Vlade za pitanja bolesti COVID-19, Steven Van Gucht, poručio je kako bi cjepivo protiv novog koronavirusa moglo biti spremno na proljeće te da Belgija zasad predviđa kampanju cijepljenja između ožujka i lipnja. Sada je, dodaje, najbitnije preživjeti zimu uz što više opreza i što manje širenja zaraze i štete za zdravlje ljudi i ekonomiju.

Nove belgijske mjere, koje su na snazi od jučer, nisu pravi “lockdown”, koji podrazumijeva zatvaranje svih trgovina osim onih sa živežnim namirnicama i ljekarni, kao i zatvaranje obrazovnih ustanova. Ovaj put u Belgiji rade i vrtići i škole, a i svi dućani. Tek u drugom koraku, ako takve mjere ne urode plodom i ne smanji se značajnije broj novooboljelih, belgijske će vlasti razmišljati o potpunoj karanteni, pišu belgijski mediji.

Češka i dalje rekorder

Belgija je i u prvom valu globalne pandemije bilježila rekordno visoke brojke zaraženih i preminulih od bolesti COVID-19, a sada bilježi najveće brojke u Europi i na početku drugog vala, tako da se mnogi pitaju – premda još nema jasnog odgovora na to pitanje – kako to da Belgija, prosperitetna zemlja s visokim porezima i dobro opremljenim zdravstvenim sustavom, stoji toliko loše u borbi protiv koronavirusa. Prema posljednjim podacima ECDC-a, Belgija bilježi prosječno 757 novooboljelih na 100 tisuća stanovnika u posljednjih 14 dana. Češka je i dalje trenutačni rekorder s 859. Hrvatska po tom kriteriju bilježi 194 novooboljela, Slovenija 345, Austrija 191, Mađarska 166…

Trenutačno je u Belgiji 2485 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 na bolničkom liječenju, od čega 412 na odjelima intenzivne njege. U prvom je valu najveći dnevni broj hospitaliziranih s bolešću COVID-19 bio 629 (28. ožujka), a protekle subote ta je brojka bila 351, no rast je takav da se svakih osam do devet dana udvostruči broj novohospitaliziranih. Ako se takav rast nastavi, i ako se ne poduzmu dodatne mjere, broj pacijenata na intenzivnoj njezi mogao bi do sredine studenog doseći 2000, što je maksimalan kapacitet belgijskog zdravstvenog sustava, upozorio je jučer Steven Van Gucht.

VIDEO: Vili Beroš i Krunoslav Capak obratili se medijima nakon sastanka s ravnateljima bolnica