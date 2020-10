Odbila nositi masku pa je izbacili s leta. Pogledajte njenu burnu reakciju

Putnica iz Škotske izazvala je incident nakon što je izbačena s leta jer je odbila nositi masku.

Događaj se zbio jučer u zrakoplovu kompanije EasyJet koji je putovao iz Belfasta u Edinburgh. Putnici su objavili snimku na kojoj se može vidjeti kako osoblje usmjerava ženu prema izlazu dok ona vrišti i psuje ostale putnike.

- Nadam se da ćete umrijeti - vikala je osoblju.

Na odlasku je namjerno kašljala u putnike, a prije toga im je govorila "svi umiru, to je stvarnost".

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face-covering pic.twitter.com/ayTyLthrEV