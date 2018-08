Mljet uzalud traži ljekarnika za plaću od 10 tisuća kuna i osiguran smještaj

Otići u ljekarnu po propisane lijekove za oko 1100 stanovnika Mljeta popriličan je napor. I to još od kraja svibnja kada je jedina ljekarna, točnije Depo lijekova u Babinu Polju, zatvoren jer je dežurna ljekarnica otišla u zasluženu mirovinu. Od tada pa do danas, kada se na otoku nađe i do pet tisuća ljudi s obzirom na to da je špica turističke sezone, po lijekove moraju potegnuti ili do Stona ili Dubrovnika. A niti je prometna povezanost s kopnom na nivou niti je to “jeftin sport”.

Neće nitko na otok

Do prije samo dva dana činilo se da je problem riješen. Naime, Ljekarne Dubrovnik, u čijem je vlasništvu bio i Depo lijekova na otoku, provele su javni natječaj na kojem se tražio ljekarnik koji bi došao na otok i tako zamijenio njihovu magistru Zoru na tom mjestu. Na natječaj se, doznajemo, javilo dvoje zainteresiranih. Odabran je ljekarnik iz okolice Zagreba koji je bio spreman doći na Mljet i preuzeti posao, no u zadnji je tren odustao.

– Već je sve bilo riješeno, gospodin je trebao preuzeti posao što prije, ali zbog obiteljske situacije odbio je na kraju doći. Tako da se muke nastavljaju. Nije lako naći adekvatnog ljekarnika ili ljekarnicu. Malo tko želi doći na otok. Na zadnjem natječaju svega dvoje ljudi se javilo. Natječaj će se sada morati ponoviti, mislim da će biti raspisan već danas i apeliram na sve zainteresirane da se jave i da otok konačno dobije ljekarnika – kaže načelnik općine Mljet Đivo Market.

Što se čekalo?

Ljekarniku se nudi, uz plaću koja je, kaže načelnik, minimalno deset tisuća kuna, i smještaj, što će osigurati općina.

Dok se ne izabere novi ljekarnik, na otoku će se, kaže Market, snalaziti kao i do sada.

– Razmišljamo i da općina organizira nekoga tko bi išao po lijekove u Dubrovnik i donosio ih na Mljet jer je situacija neizdrživa – kaže Market.

Ponovno otvaranje ljekarne značilo bi spas za stanovnike koji na svom otoku imaju i dvoje liječnika opće prakse, i to cijele godine, kao i dodatnu zdravstvenu ekipu za vrijeme turističke sezone. Imaju i sanitetsko vozilo cijele godine. Nedostaje im jedino apoteka.

– Na otoku biti bez apoteke jako je teško. Ljudi zbog najobičnijeg aspirina moraju brodom do Dubrovnika, i to se mora mijenjati. Godinama su Mljećani imali depo kao što se mjesecima unaprijed znalo da će ljekarnica ići u mirovinu. Trebalo je na to prije misliti – kaže naš sugovornik koji svake godine ljetuje na Mljetu.