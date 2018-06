Englez koji se izgubio na Mljetu: Mislio sam to je to, pronaći će me mrtvog

Četiri dana mljetskim šumama lutao je 60-godišnji Englez kojeg su HGSS-ovci ipak uspjeli pronaći nakon nekoliko dana opsežne potrage.

Englez je odmarao na Mljetu te je krenuo na Veliki Grad, najvišu točku otoka, no onda se izgubio.

Sa sobom je imao samo dvije litre vode i nešto voća.

Na planinarenje je krenuo 1. lipnja, a pronađen je 5. lipnja.

– Na pola puta, predomislio sam se i krenuo natrag, no onda sam se izgubio i na toj planini ostao četiri dana – ispričao je David Williams, inače član gradskog vijeća u engleskom Ripleyju, za Nottingham Post.

– Pojeo sam sve voće i popio svu vodu koju sam imao odmah prvi dan, a baterija na mobitelu mi je bila slaba – dodao je.

Potraga za njim krenula je nakon što je osoblje hotela u kojem je odsjeo alarmiralo spasilačke službe da se nije javio s planinarenja.

Šezdesetogodišnjaka su na kraju pronašla dva volontera i njemački ovčar Jerzy.

David je pet dana nakon toga proveo u dubrovačkoj bolnici, a potom se vratio kući u Englesku.

– Nedostajalo mi je vode što je bila najgora stvar. Bilo mi je toliko drago kada sam vidio tog psa i dobio vodu. Bio sam optimističan, no nakon tri dana sam pomislio "to je to, pronaći će me mrtvog". No, nastavljao sam hodati, povremeno sam vikao i tresao granama. Torba mi je bila prazna i koristio sam je samo kao jastuk kad sam spavao – ispričao je on.