U najuglednijoj francuskoj instituciji Trumpov donator održao predavanje o Antikristu

Dok se pred ulazom u zgradu okupljalo tridesetak prosvjednika, unutra je vladala tišina, drvene obloge, ozbiljna lica. U jednoj od najzatvorenijih i najuglednijih institucija u Francuskoj, Akademiji moralnih i političkih znanosti, američki tehnološki milijarder Peter Thiel održao je predavanje o Antikristu.

Pred malim brojem uzvanika Thiel je iznio prezentaciju od 23 slajda posvećenu biblijskoj figuri Antikrista, pojmu koji u kršćanskoj teologiji označava krajnje zlo i otvoreno suprotstavljanje Kristu. Prema dokumentima koji su podijeljeni publici i u koje je imao uvid POLITICO , tema nije bila akademska igra, nego okvir kroz koji Thiel objašnjava suvremeni svijet. Antikrist, prema njegovim riječima, nije samo srednjovjekovni mit. Apokalipsa također ne pripada prošlosti. Oboje, tvrdi, povezano je s onim što naziva „krajem moderniteta“, procesom za koji vjeruje da se već odvija.

U središtu izlaganja bila je ideja straha. Straha od nuklearnog rata. Straha od klimatskih promjena. Straha od umjetne inteligencije. Takvi strahovi, rekao je Thiel, mogu poslužiti kao alat za kontrolu „uplašene populacije“. Kao primjer naveo je, kao i ranije, švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg. Pedestetosmogodišnji investitor sebe opisuje kao „klasičnog liberala“ i „umjerenog pravoslavnog kršćanina“. O Antikristu je govorio i prošle godine u San Franciscu, kao i u intervjuima za New York Times. Ipak, francusku Akademiju nazvao je jednim od rijetkih mjesta na svijetu gdje je ovakvo predavanje uopće moguće održati.

Publika nije bila impresionirana. Dvoje sudionika reklo je za POLITICO da je izlaganje djelovalo nepovezano. Jedan od njih izjavio je da je „u 45 minuta čuo više o Antikristu nego u cijelom životu“. Treći posjetitelj priznao je da zapravo nije shvatio o čemu je predavanje bilo.

Unatoč tome, događaj je izazvao velik interes. Razlog nije samo tema, nego i osoba koja ju iznosi. Thiel je bio jedan od prvih velikih ljudi iz tehnološkog svijeta koji su javno stali uz Donalda Trumpa. Suosnivač PayPala, rani investitor u Facebook, danas mentor američkog potpredsjednika J. D. Vancea, ujedno i jedan od njegovih najvećih donatora.

Thiel je i suosnivač Palantira, softverske kompanije koja surađuje s francuskom unutarnjom obavještajnom službom i Airbusom. Tijekom boravka u Parizu sastao se i s francuskim ministrom vanjskih poslova Jean-Noël Barrot. Kako je za POLITICO rekao jedan Barrotov suradnik, sastanak je bio prilika za razgovor o neslaganjima: Digitalna regulacija, liberalna demokracija, europska civilizacija, transatlantski odnosi... Za Pariz jedan neobičan gost. Za Thiela još jedan korak dalje od klasične uloge tehnološkog investitora.